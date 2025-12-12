Un 52,3% de los españoles se consideran algo racistas y un 1,1% de ellos "muy racistas", según el CIS

47 personas migrantes embarcan rumbo a la península tras su estancia en el Centro Estancia Temporal de Inmigirantes (CETI) de Ceuta. - Antonio Sempere - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los españoles, un 52,3%, se consideran algo racistas y un 1,1% de ellos "muy racistas", según el Barómetro de diciembre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Preguntados por dónde se ubican en una escala del 0 al 10, en la que 0 es 'nada racista' y 10, 'muy racista', un 47,7% de los entrevistados dice ser "nada racista".

Además, un 26,2% se sitúa entre el 1 y el 4, es decir, poco racista. Mientras, un 7,6% se ubica justo en la mitad, y un 15,6%, entre el 6 y el 10, es decir, bastante racistas.

Por edad, los mayores de 75 años son los que se autodefinen como menos racistas. En concreto, el 60,7% de ellos se considera "nada racista" frente al 32,6% de los jóvenes de 18 a 24 años.

UN 43,5% DE VOTANTES DE VOX DICE SER "NADA RACISTA"

Atendiendo al voto, los que menos racistas se consideran son los votantes del BNG (el 62,5% se definen como "nada racistas"). En tercera y cuarta posición se sitúan los del PSOE (el 53,3% dice ser "nada racista") y los de Vox (un 43,5%, "nada racista").

Las posiciones más contrapuestas se encuentran entre los votantes de Coalición Canaria pues un 58,3% se autodefine como "nada racista" al tiempo que un 12,3% dice ser "muy racista".

Por otro lado, sobre la percepción del racismo en la sociedad, el 6,3% del total de los encuestados considera que la sociedad no es "nada racista" y un 4,3% cree que la sociedad es "muy racista". Mientras, la mayoría (un 53,6% de los encuestados) sitúa a la sociedad en posiciones intermedias, entre el 5 y el 8 de una escala del 1 al 10.

Asimismo, preguntados por cuál es el principal problema que existe en España, el racismo lo es para un 0,1% de los entrevistados.

Además, un 35,4% de la población dice haber visto "a menudo", en los últimos meses, en las redes sociales contenido que expresaba ideas ofensivas o violentas contra personas por motivo de su origen étnico, raza o religión, y un 30,7%, "en alguna ocasión".