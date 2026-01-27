Abascal avisa de que la regularización extraordinaria "llamará a otros millones" de migrantes: "La invasión mata"

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Vox, Santiago Abascal, ha criticado este martes que el Consejo de Ministros haya aprobado, tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes.

"La invasión también mata. Este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad", ha afirmado Abascal en un vídeo difundido en sus redes sociales.

El líder de Vox ha cargado contra el Ejecutivo por aprobar la regularización extraordinaria de migrantes "inmediatamente después de 46 víctimas mortales de la corrupción de este Gobierno".

Abascal ha anunciado acciones políticas y legales contra esta medida. "Desde Vox ya hemos iniciado los contactos con nuestros aliados europeos y activaremos todas las vías jurídicas para tratar de impedir este atropello a los españoles", ha subrayado.

Asimismo, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones previstas y ha asegurado que Vox utilizará toda su fuerza "para denunciar que la corrupción mata y que la invasión también mata, y para sentar en el banquillo a la mafia culpable".