Accem celebra la visita del Papa a su centro de migrantes en Tenerife: "Muestra del compromiso con los más vulnerables"

Archivo - Varios migrantes llegan al puerto de La Restinga, a 4 de febrero de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Accem ha celebrado la visita del Papa León XIV al centro de emergencia humanitaria 'Las Raíces', en Tenerife, que gestiona la organziación, el próximo 12 de junio, lo que considera que es una "muestra del compromiso" del Pontífice "con los más vulnerables".

"Valoramos muy positivamente la visita del Papa al centro de emergencia humanitaria Las Raíces, que gestionamos desde Accem en la isla de Tenerife. Es una muestra del compromiso con los más vulnerables, haciendo especial énfasis en el trato a las personas migrantes y refugiadas, que a día de hoy sufren el señalamiento y el odio de algunos sectores sociales", han asegurado fuentes de la ONG en declaraciones a Europa Press.

El Vaticano ha publicado este mediodía la agenda oficial de la visita de León XIV a España del 6 al 12 de junio, de la que se desprende que el viernes 12 de abril el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife. A las 09.30 horas, tendrá lugar su encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', con saludo del Pontífice. Se trata de un centro de acogida temporal de migrantes bajo titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pero cuya gestión corre a cargo de la ONG Accem.

En este sentido, Accem ha destacado el papel del Papa como "el referente más importante de la religión católica" y ha añadido que su visita a los migrantes supone "dar visibilidad a sus problemas y dificultades".

Para la ONG, este acto dentro de la agenda de León XIV también visibiliza su preocupación "por los que dejan atrás sus hogares y arriesgan sus vidas en peligrosas rutas migratorias (como la canaria, considerada la más mortífera del mundo), por falta de vías legales y seguras, en busca de una seguridad y un futuro que no tienen en sus países de origen".

De la misma manera, ha recalcado que se trata de una "postura valiente, que quiere poner en el centro la dignidad de las personas migrantes". "Además, es también una forma de humanizarlas, de poner rostro a los más vulnerables, para fomentar la empatía y, sobre todo la paz", ha argumentado.

Finalmente, Accem ha abogado por la "cultura de la paz", que ha agregado que es parte de su identidad: "Y estamos en este punto alineados con el Papa, un líder mundial que promueve la paz y el diálogo frente a la agresión y la polarización", ha concluido la entidad.