ONG de defensa de migrantes, "conmocionadas" tras el descarrilamiento: "Nuestro corazón está en Adamuz"

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ONG de defensa de los migrantes Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem se han mostrado "conmocionadas" tras el descarrilamiento del tren de este domingo en la provincia de Córdoba, que ha saldado con al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

En este sentido, desde CEAR se han mostrado "conmocionadas" por las noticias que llegan de Adamuz (Córdoba). "Nuestros corazones están con las víctimas, sus familiares y aquellas personas que continúan buscando a sus seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, así como a quienes están atendiendo esta tragedia", han indicado en un mensaje en X.

Por su parte, Accem, en la misma red social, ha trasladado su "solidaridad y condolencias" a los familiares de las personas fallecidas en el accidente ferroviario. Además, ha mandado "mucha fuerza" en su proceso de recuperación a las personas que resultaron heridas. "Nuestro corazón está en Adamuz", han subrayado.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tuvo lugar durante la tarde de este pasado domingo, cuando un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló de las vías, lo que provocó que invadiera la vía contigua impactando con un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informó Adif.