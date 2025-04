La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios de comunicación, en el Ministerio de Juventud e Infancia, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Rego dice que tienen "unos días de margen" para poder hacer "aclaraciones" con las autonomías

Aragón es la única comunidad autónoma que no ha remitido los datos sobre el número de menores migrantes no acompañados que tiene actualmente en acogida y la Comunidad de Madrid ha aportado cifras "de manera general", según ha afirmado este martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a medios en el Ministerio. Este lunes 31 de marzo era el último día para que las comunidades autónomas aportasen al Ejecutivo el número de menores migrantes no acompañados que atienden y, actualmente, la Dirección General de Infancia se encuentra sistematizando los datos.

La ministra se ha referido a la región que preside Isabel Díaz Ayuso después de advertir "asimetrías" en las cifras de varias autonomías. En cualquier caso, ha adelantado que "la mayor parte" de las comunidades autónomas han transmitido la información "de manera fiable", de acuerdo con el requisito que había pedido su departamento a raíz de la aprobación del real decreto-ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Si bien, ha recalcado que Aragón "no ha remitido ningún tipo de información". "Como sabéis, han interpuesto dos recursos, uno de ellos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene que ver exclusivamente con el hecho de haberles pedido la información, algo que es habitual entre Administraciones públicas", ha apuntado.

Respecto a la posición de Aragón, la ministra ha criticado la actitud de la comunidad, que "lo único que pone es dificultades a establecer una dimensión correcta del sistema de acogida". "Estamos hablando de algo que es estrictamente humanitario, estamos hablando del interés superior de los derechos de la infancia y a mí lo único que se me ocurre, como he dicho antes, es estar avalando y abrazando las posiciones ultra de Vox en cualquier caso. Lo que da la sensación es que Vox sigue gobernando en algunos territorios", ha afirmado.

La ministra también ha alertado de "asimetría" por parte de las autonomías a la hora de facilitar los datos, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que ha aportado cifras "de manera general". En todo caso, Rego ha dicho que tienen "unos días de margen" para poder hacer "aclaraciones" con las comunidades autónomas "y a partir de ahí poder trabajar con la cifra exacta".

En concreto, Rego ha expuesto que "alguna comunidad" ha hecho una interpretación "algo diferente" de lo que recoge el real decreto-ley. "De tal manera que nos han dado una información de carácter general, pero no de la ocupación de los sistemas de acogida, de las plazas ocupadas en el sistema de acogida. Por tanto, esto dificulta que podamos tener la cifra global que, en cualquier caso, es la que necesitamos para poder dimensionar el sistema de acuerdo con lo que venía dispuesto en el Real Decreto", ha insistido.

Asimismo, ha avisado de que si las autonomías no facilitan los datos, pone en "dificultad" que el Ministerio de Juventud e Infancia pueda hacer una propuesta y un protocolo de traslados y de acogida para el sistema global.

Para la elaboración de este informe, Rego ha dicho que les falta, por el momento, la información de la acogida de todas las comunidades. "Esto no significa tampoco un problema, es decir, en el momento vamos a dar unos días para aclarar algunos elementos y una vez hayan pasado estos días vamos a elaborar una propuesta en cualquiera de los casos porque nos vamos a referenciar en los datos que tenemos acreditados", ha asegurado para añadir que, en este caso, el Ministerio contaría con los datos de diciembre del año 2023.

SIN "SORPRESAS" EN LAS CIFRAS DE LAS CC.AA

Igualmente, ha explicado que los datos aportados por las comunidades autónomas no se van a "alejar" de la "fotografía inicial" y ha añadido que "no está habiendo sorpresas", ni hay "ninguna cosa especialmente llamativa" en las cifras. "Pero queremos ser prudentes hasta tener todas las cifras", ha añadido. Además, se ha mostrado "optimista" y ha agregado que cree que "en muy pocos días", su departamento va a disponer de "una cifra mucho más ajustada".

Preguntada si existe algún tipo de intencionalidad política al no ofrecer varias comunidades los datos tal y como el Ministerio los solicitó, Rego ha dicho que "la única que puede haber" tiene que ver "más con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa".

Por otro lado, Rego ha explicado que los mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias y que han solicitado asilo forman parte del reparto de los 4.400 que el Gobierno quiere distribuir desde el archipiélago y Ceuta. Así lo ha puesto de manifiesto cuestionada sobre la sentencia del Tribunal Supremo en la que da diez días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados.

"Lógicamente tienen una especificidad y así la abordamos, de hecho, cuando decimos que hemos hecho un real decreto que pone en el centro el interés superior de la infancia y que pone en el centro los derechos humanos es, entre otras cosas, porque nos hacemos cargo de estos casi mil niños y niñas que son solicitantes de asilo, es decir, llevamos meses trabajando con esto. Por supuesto nos hacemos cargo del auto y vamos a cumplir con ello como no puede ser de otra manera", ha matizado sobre los 1.000 menores migrantes no acompañados.

REUNIÓN CON CANARIAS SOBRE LOS MIL MENORES DEL TS

Precisamente, el Gobierno ha analizado este martes en la Comisión Interministerial de Inmigración el auto del Tribunal Supremo y ha indicado que prevé celebrar una reunión con el Gobierno de Canarias para avanzar en un convenio de colaboración y cooperación, al objeto de avanzar en un acuerdo entre las dos administraciones.

El Congreso de los Diputados votará la convalidación de este real decreto-ley el próximo 10 de abril. Posteriormente, las comunidades se tendrán que reunir con el Ejecutivo en la Conferencia Sectorial de Infancia y adolescencia para abordar esta cuestión. "Yo cálculo que en torno al verano podríamos estar en condiciones de comenzar a plantear los traslados", ha concluido Rego.