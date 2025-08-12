Argüello (CEE) pide "dignidad humana" para "organizar la convivencia" con las personas migrantes

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, durante una entrevista con Europa Press, en la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 3 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido "dignidad humana" para "organizar la convivencia" con las personas migrantes.

"No es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia. Ni capitalismo ni individualismo son la solución. ¡Dignidad humana y bien común!", ha asegurado Argüello en un mensaje en la red social X.

Argüello se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el fenómeno migratorio. De hecho, ha defendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 extranjeros residentes en España desde antes de noviembre de 2021. Además, ofreció al PSOE y al PP su mediación para que aprueben juntos esta iniciativa.

Las declaraciones de este martes del presidente de la CEE se producen después de que este lunes se llevase a cabo el primer traslado de Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.