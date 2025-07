Bravo (PP) sobre el plante al reparto de menores migrantes: "Es una señal de atención, ya está bien de tomar el pelo"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha justificado la decisión de las comunidades del PP de plantar al Gobierno en la Comisión Sectorial de Juventud e Infancia para abordar el reparto de menores de Canarias.

"Es una señal de atención para el Gobierno decirle que ya está bien de tomar el pelo a los ciudadanos de Andalucía, de Madrid o de esas comunidades en las que no gobierna, de decirle que no puede jugar políticamente con todo", ha argumentado el dirigente popular en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha recordado que los menores no acompañados que permanecen en Canarias "son personas, no es mercancía, aunque a veces el Gobiernos los convierte en paquetería".

Bravo se ha preguntado si "es coherente" que a comunidades como País Vasco no vaya "ningún menor, a Catalula 31 y a Andalucía o Madrid 600". "¿Es eso coherente?, ¿eso es solidaridad? ¿eso es pensar en las personas?, o eso es intentar una decisión política para meter presión en las comunidades que no gobiernan, y que han estado trabajando muchísimo tiempo intentando llegar a acuerdos con el gobierno", ha añadido Bravo, para quien se está intentado "dar trato de favor a aquellos gobiernos autonómicos en los que tiene interés porque necesita su voto".

Bravo ha recordado que el PP "lo ha explicado, ha enviado escritos, se ha sentado, ha negociado, ha hecho propuestas, porque no vale solamente con quejarse, sobre cómo se podría pagar, cómo habría que actuar, pedir ayuda a la Unión Europea, y lo que no puede ser es que pretenda distribuirlos sólo entre las comunidades porque son del PP".