Canarias denuncia que el Gobierno no ha tenido "voluntad" de cumplir con el auto del Supremo sobre menores migrantes

Acusa al Ejecutivo de intentar "dilatar" su atención a los niños y jóvenes que pidieron asilo en el archipiélago

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha denunciado este jueves que el Gobierno no ha tenido "voluntad" de cumplir con el auto del Tribunal Supremo para que acogiera a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

"Hoy se ha evidenciado que no ha habido voluntad por parte del Gobierno del Estado de cumplir con el auto dictado por el Tribunal Supremo, ni de cumplir, ni con Canarias, ni con la situación de los niños y niñas que se encuentran en la comunidad autónoma", ha asegurado en declaraciones a medios.

Así lo ha puesto de manifiesto Cabello tras la vista celebrada este jueves en la sede del alto tribunal, donde estaban citados tanto el Gobierno central como el canario para escuchar las causas de por qué no se ha derivado a los más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la red estatal de acogida cuando el Alto Tribunal dio un plazo de diez días el pasado 25 de marzo.

En este sentido, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que "todavía no ha podido evaluar individualmente" a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias y que "no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida".

Mientras, la representación legal del Gobierno de Canarias ha acusado al Ejecutivo central de intentar "dilatar" su atención a unos mil menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en dicha comunidad autónoma.

"Han hecho una relación de cuáles son las complejidades que tiene el cumplimiento, un diagnóstico de cuál es el sistema de acogida internacional en el conjunto del Estado y de sus deficiencias, y bueno, al final acaban exigiendo a Canarias un cumplimiento que ellos mismos no son capaces de garantizar", ha explicado Cabello a los medios tras la vista.

Asimismo, el portavoz canario ha añadido que los menores que tienen la solicitud de asilo en curso, así como los que siguen llegando a Canarias, tienen que ser atendidos por los recursos de la comunidad autónoma, que están "totalmente saturados y superados".

En esta misma línea, ha destacado que este jueves también se ha escenificado una "descoordinación" por parte de los diferentes ministerios, al igual que "la intención de dilatar los tiempos".

PROPUESTA DE PROTOCOLO "UNILATERAL"

En esta línea, se ha referido a la propuesta de protocolo remitido este miércoles por el Gobierno central al de Canarias para dar asistencia a los menores migrantes solicitantes de asilo. Este ha dicho que lo ha presentado el Ejecutivo "de manera unilateral" y ha agregado que no ha consultado, ni ha participado en el mismo "nadie".

En cuanto al contenido del protocolo, Cabello ha explicado que viene a fijar "plazos diferentes" a los del propio Tribunal Supremo, "en una clara intención de seguir dando una patada hacia adelante".

Si bien, Canarias espera que se cumpla la ley y con las medidas dictadas por el Tribunal Supremo. "Aparentemente el Gobierno del Estado ha aceptado el cumplimiento de esa cautelar, pero la realidad es que en la práctica aplicación de la misma, lo que está haciendo es dilatarla", ha indicado.

CANARIAS ESPERA UNA "ACELERACIÓN EN LOS RITMOS"

Además, Cabello ha señalado que, desde Canarias, confían en que "se tome conciencia" y que a lo largo de los próximos días se pueda producir una "aceleración en los ritmos".

"Ahora lo que tenemos que esperar es que el Supremo tome una decisión respecto de las medidas cautelares y seguir trabajando en el fondo del asunto, que es el cumplimiento de la ley de extranjería y de cómo se va a continuar con esa redistribución de esos menores migrantes, esos niños y niñas en una situación que es sangrante", ha concluido.