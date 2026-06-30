Cáritas, sorprendida al solicitar la regularización "casi un millón" de migrantes: "Ojalá la mayoría lo consigan"

Archivo - Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha manifestado su sorpresa al solicitar la regularización extraordinaria de migrantes "casi un millón" de personas y ha confiado en que "la mayoría lo consigan".

"Hoy termina (el proceso para solicitar la regularización). Nos sorprenden las cifras porque nunca hemos pensado que podíamos llegar al casi un millón de personas en proceso. Ojalá la mayoría de ellas lo consigan porque era nuestro objetivo y nuestra misión en este papel tan importante que nos dio la providencia", ha asegurado Bretón en rueda de prensa, donde Cáritas ha presentado su Memoria Confederal

En este sentido, Bretón ha recalcado que en la entidad han estado "centrados" en el proceso "desde el primer momento". Además, ha recordado que Cáritas formaba parte de las organizaciones que apoyada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas.

"Conseguimos, después de muchas luchas y muchas guerras, que el Gobierno nos hiciera caso y de una forma que creían que era la única posible, hicieron el decreto de regularización, al que nos hemos adherido, como es lógico. Lo consideramos muy potencialmente factible y fue la herramienta con la que nos pusimos en marcha", ha explicado.

De la misma manera, ha insistido en "que Cáritas "ha apoyado en todo lo que ha podido en este proceso". "Nuestras Cáritas diocesanas, nuestras Cáritas parroquiales han hecho todo lo posible para ayudar en esta regularización", ha añadido.

En cuanto a la visita del Papa León XIV a España y sus discursos en el país sobre migración, Bretón se ha mostrado "convencido" de que el Pontífice ha removido conciencias. "Creo que en sus principales discursos ha tenido presente la figura del inmigrante, de los derechos a los que como persona tiene que recibir, tanto en sus países de origen como en los que decide trasladar su vida, y, desde luego, creo que ha justificado 100% el papel que estaba desarrollando Cáritas a lo largo de estos, y la Iglesia católica en general, en estos últimos tiempos", ha apuntado.