Cerca de 800 gazatíes se encuentran acogidos en el sistema español de protección internacional

Archivo - Varios niños a su llegada a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a 24 de julio de 2024, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migrac

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema de acogida español acoge actualmente a cerca de 800 gazatíes, según datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han precisado que 785 se encuentran dentro de los programas oficiales de atención humanitaria y, especialmente, de protección internacional. En el mes de febrero de este año eran medio millar las personas que habían huido de Gaza y Cisjordania que se encontraban en el sistema de acogida de España.

En esta misma línea, a los 785 se suman los gazatíes que están siendo atendidos a través de un programa especial liderado por el Ministerio de Sanidad, en coordinación con otros ministerios, que se centra en el tratamiento de niños enfermos y sus familias.

A estas personas se les otorga una autorización extraordinaria de tres meses. Transcurrido ese plazo, podrán solicitar asilo y, de hacerlo, pasarán automáticamente a formar parte del Programa de Protección Internacional.

Precisamente, este martes, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una nueva declaración de emergencia, la cuarta de estas características, para atender a niños gazatíes enfermos o heridos. Así, permite la prestación de servicios y adquisición de suministros básicos e imprescindibles para la atención de personas, especialmente niños, procedentes de Gaza.

Las acciones incluidas en esta declaración de emergencia incluyen servicios de transporte, acogida temporal --alojamiento, manutención y cobertura de otras necesidades básicas--, acompañamiento e intervención social, atención psicológica, jurídica, traducción e interpretación.

"UN ENTORNO SEGURO Y DIGNO"

"Esta medida no solo garantiza la continuidad de tratamientos médicos esenciales en territorio español, sino que también ofrece la posibilidad de que estos menores, junto a sus familiares, encuentren un entorno seguro y digno en el que rehacer sus vidas tras haber vivido el horror de la guerra", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con motivo de esta nueva declaración.

Según informó en agosto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones España ha atendido a 44 menores gazatíes heridos o enfermos desde julio de 2024 para recibir atención médica.

En concreto, desde julio de 2024, el Gobierno ha completado cuatro operaciones humanitarias que han permitido evacuar a 44 menores gazatíes heridos o enfermos junto a sus familiares. Estos han sido derivados a Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Madrid y Toledo, para recibir tratamientos médicos.

En las operaciones de evacuación, tratamiento y acogida están involucrados los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.