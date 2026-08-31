Cerca de 800 migrantes de Ceuta, trasladados este lunes a recursos habilitados "no sin dificultades", según Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto dar cuen - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que "no sin dificultades" este lunes se ha trasladado a casi 800 migrantes de Ceuta a recursos habilitados: madres con sus hijos o menores acompañados y también personas mayores de edad.

Así lo ha explicado el ministro en una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press, donde ha indicado que a partir de ahí hay que filiar a estas personas en dichos recursos y proceder "cuanto antes a la realización de la devolución" para lo que cuenta con 60 nuevos funcionarios de la Policía Nacional y 11 funcionarios del departamento de asilo.

Preguntado sobre cuándo se sabrán las cifras sobre los migrantes que entraron en Ceuta el pasado mes de julio, el ministro Torres ha respondido "cuando estén filiados todos los migrantes, cuando ya estén en espacios acotados" y ha añadido que la mayoría no van a tener derecho de asilo. Además, ha defendido el trabajo "ímprobo" del Gobierno en el caso de los menores.

En este sentido, Torres ha insistido en que "no es sencillo" y en que cuando se habla de "1.400 menores son los que están lógicamente ya afiliados pero quedan también en las calles, un número que no es posible decirlo con absoluta certidumbre".

Según el ministro, "da cierta razón" de la magnitud las comidas que se están entregando. "Las he podido ver con normalidad y, por fin sin, que haya ataques a los voluntarios de la Cruz Roja que están haciendo esa labor humanitaria", ha subrayado, para reiterar que "la violencia no lleva a ningún lado".