El Congreso rechaza la petición de comparecencia de Elma Saiz sobre la emergencia migratoria

Vista general de la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la petición de comparecencia urgente ante el Pleno de la Cámara de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para dar cuenta de "la emergencia migratoria" en España.

La petición de comparecencia, que había sido formulada por el Partido Popular, ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y sus socios, y el apoyo de PP y Vox. En total, ha obtenido 34 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención.

Durante el debate, la diputada del PP Sofía Acedo ha advertido del "drama" de la llegada de "más de 22.000 personas por vías ilegales a España, saltando la valla, nadando, en embarcaciones capitaneadas por mafias" y ha afeado al Gobierno que "no asume responsabilidad ninguna".

"¿Para qué están ustedes? Además de para utilizar el dinero público para contratar a las sobrinas de los ministros y mandamases socialistas en empresas públicas para que no vayan a trabajar pero sí sigan prestando servicio a sus jefes", ha criticado Acedo.

Además, ha acusado al Ejecutivo de "favorecer las llamadas irresponsables a la llegada de inmigración irregular" y de utilizarla "para lanzarla como platillo volante para azuzar el miedo a la derecha" o "para sacudirse el problema de la gestión" de los menores migrantes "y trasladarlo a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, salvándole los muebles a los separatistas e independentistas que amenazan con retirarles el apoyo si le mandan un menor más". También ha acusado al Gobierno de convertirse "en el último eslabón de las mafias".

Por su parte, el diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha denunciado que "las comunidades donde gobiernan PP y Vox se ha implantado el racismo institucional" y les ha pedido que "dejen de utilizar las instituciones del Estado" para legitimarlo.

"Ante su racismo, más igualdad, más diversidad", ha pedido Diouf, al tiempo que ha afeado lo que ocurrió en Torre Pacheco con la "caza a inmigrantes". "Eso por primera vez pasa en España, y se tiene que parar", ha pedido.

El diputado socialista ha invitado al PP ha hablar con los empresarios, con las personas que cuidan de las personas mayores, con las que "recogen las frutas, como tanto le gusta a la señora Ayuso" o les sirven la "cerveza" y con las que "limpian las habitaciones en sus hoteles cuando se van de vacaciones". "Pregúntenle a la señora Prohens si la población inmigrante de Baleares se declarase en huelga, ¿qué pasaría en Mallorca, Ibiza y Formentera?", ha planteado.

"HARTOS DE LA INVASIÓN MIGRATORIA"

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Gil ha afirmado que "millones de españoles están ya hartos de aguantar las consecuencias de esta invasión migratoria ilegal" y ha advertido de que esta "genera ocupación, robos, peleas, violaciones, agresiones a jóvenes y a homosexuales, palizas a ancianos, coacciones y amenazas".

Además, ha afeado al Gobierno que da "un trato preferente" a estos migrantes a la hora de acceder a ayudas sociales y ha criticado que "30.000 euros al año cuesta mantener a cada uno de los menores extranjeros no acompañados que han entrado" frente a los "18.000 euros que va a conceder a las familias de las personas que han perdido la vida en estos incendios".

También ha reprochado la actitud de "algún obispo que decide meterse en camisa de once varas, en vez de dedicarse a su función pastoral" y ha reclamado "expulsar de inmediato a quienes entran ilegalmente en España", también a los menores extranjeros no acompañados, "y a quienes teniendo estatus de residencia se dedican a hacer de la delincuencia su forma de vida".

En el lado opuesto, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PP de pedir esta comparecencia "con el único objetivo de darle la oportunidad a la ultraderecha" y al propio PP "de extender discursos incendiarios" y de "odio" contra las personas migrantes.

"TERRORISMO RACISTA"

Así, ha criticado que se dé la oportunidad a "los altavoces mediáticos de la ultraderecha" para "alentar el terrorismo racista, como pasó en Torre Pacheco" y ha advertido de que "lo que sobran son los racistas y no las personas migrantes".

"A ver si el problema no va a ser que vengan personas inmigrantes, sino que el problema es su color de piel. A ver si no van a tener ustedes aquí un montón de racismo, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Háganse así que se les ha quedado bastante racismo en su chaqueta", ha sugerido.

Además, ha asegurado que "los únicos extranjeros que están generando un problema de seguridad y que están generando un problema real en la vida de la clase trabajadora" son "los fondos buitre norteamericanos que están especulando con la vivienda".

Asimismo, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha acusado al PP de ponerse "del lado de la maldad" y de ser "cómplice" del "terrorismo racista", al tiempo que ha alertado de lo que circula por canales de mensajería.

"Vemos cómo la gente pasa por los grupos de Telegram, los machetes, para ir a asesinar a gente que trabaja honradamente en su kebab, y vosotros sois parte cómplice de ese problema, o bien negándolo o bien soltando gasolina", ha reprochado.

En este sentido, ha defendido que "ante los que proponen deportaciones masivas, lo que hay que hacer es una regularización masiva". Por otro lado, también ha condenado la situación en Gaza donde, según ha lamentado, "Israel está matando de hambre a niños y niñas de forma intencionada, bombardea hospitales, fulmina periodistas y asesina familias".

Finalmente, el diputado del PNV Mikel Legarda también ha reprochado al PP que plantee este asunto como si nunca hubieran debatido sobre ello en el Congreso y "cuando lo cierto es que es una cuestión que prácticamente" abordan "todas las semanas" y ha apostado por "la promoción de una migración ordenada, segura y regulada".