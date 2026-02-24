Crece un 26,4% el número de personas ucranianas afiliadas a la Seguridad Social en el último año

Archivo - Banderas de Ucrania. - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas ucranianas afiliadas a la Seguridad Social ha crecido un 26,4% en el último año respecto a la afiliación a la Seguridad Social de personas ucranianas de 16 y más años titulares de una autorización por protección temporal, hasta alcanzar los 64.703, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

El Gobierno de España ha concedido protección temporal a más de 264.000 personas desplazadas de Ucrania desde el estallido de la guerra, en 2022, de los cuales el 30% son menores. España es el cuarto país de la Unión Europea en este tipo de permisos, con el 5,4% del total.

Los sectores donde se concentra la mayor ocupación de personas ucranianas fueron los de la construcción (12.783), la hostelería (10.185), el comercio (8.717), empleadas de hogar (7.173), industria manufacturera (6.670), actividades administrativas y servicios auxiliares (5.612), el sector de la información y las comunicaciones (4.886), transporte y almacenamieno (4.886) y otros servicios (4.113). Respecto al tipo de contrato, predomina el indefinido a tiempo completo.

Al finalizar 2025, un total de 338.576 personas procedentes de Ucrania presentaban documentación de residencia en España en vigor, lo que supone una variación anual del 8,1%, con 25.495 personas más respecto a diciembre de 2024. El 58% son mujeres y en la franja de 35 a 44 casi duplica al número de hombres.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud ha registrado un total de 72.786 asistencias desde el inicio de la crisis migratoria en Ucrania. De este total, 20.926, cerca del 29% son atenciones pediátricas.

A lo largo de estos cuatro años de guerra, más de 260.000 personas (260.156) han sido atendidas y más de 126.000 personas (126.396) han sido documentadas en los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. El Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) ha atendido a 48.300 personas procedentes de Ucrania desde febrero de 2022 y actualmente el sistema presta asistencia a casi 5.000 personas (4.766), la mayoría familias monomarentales o personas de avanzada edad.