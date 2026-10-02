El Defensor del Pueblo visita Ceuta y se reunirá esta tarde con Vivas tras reunirse con el delegado del Gobierno

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, - Alberto Ortega - Europa Press

' MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, visita esta semana la ciudad autónoma de Ceuta para conocer 'in situ' el alcance de la emergencia humanitaria que viven miles de personas migrantes, la situación de los ciudadanos de Ceuta y las medidas que están tomando las administraciones para resolver la crisis provocada por el cruce irregular de la frontera de más de 70.000 personas, los pasados 30 y 31 de julio.

Ángel Gabilondo se va a reunir esta misma tarde con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ya lo ha hecho con el nuevo delegado del Gobierno, David de la Encina, según ha informado el organismo.

El Defensor del Pueblo tiene previsto visitar el Hospital Universitario de Ceuta; el asentamiento de la Playa del Trampolín; la carpa de mujeres junto a la mezquita Sidi Em Barek; el Centro de Realojo Temporal La Esperanza; el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado en el Polígono Industrial de El Tarajal; el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y el perímetro fronterizo.

Ángel Gabilondo ha mostrado su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis y al que no se le puede pedir una acogida de tantas personas, muchos menores, que desborda las posibilidades de la ciudad autónoma". El Defensor del Pueblo subraya que "la única manera de que Ceuta vuelva a la normalidad es la colaboración estrecha entre administraciones, con lealtad institucional".

Tras producirse la entrada irregular por la frontera a finales de julo, Ángel Gabilondo mantuvo conversaciones con las principales autoridades de Ceuta y trasladó el pésame por los fallecidos.

Asimismo, la institución está recibiendo numerosas quejas tanto de ciudadanos ceutíes como de personas migrantes, por lo que tiene varias actuaciones abiertas, entre ellas un expediente de oficio iniciado el 13 de agosto.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma, a la Fiscalía General del Estado, a la Delegación del Gobierno, y al Ministerio de Sanidad para conocer las medidas adoptadas y pendientes de adopción para dar respuesta, de manera coordinada, a la situación de emergencia sanitaria generada en Ceuta.

Posteriormente, y tras la visita de técnicos de la institución a Ceuta los días 15, 16 y 17 de septiembre, se van a ampliar actuaciones ya abiertas y se van a abrir otras nuevas dirigidas al mando único, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Migraciones, así como a la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.