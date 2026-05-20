España resuelve más de 1,4 millones de expedientes de extranjería en un año, un 25% más que en el ejercicio anterior

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

España ha resuelto entre mayo de 2025 y abril de este año 1.482.054 expedientes de extranjería, lo que supone un 25% más que en el año anterior, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, ha señalado que en el primer año de aplicación del Reglamento de la Ley de Extranjería se han registrado 1.642.209 solicitudes grabadas, un 32,4% más de peticiones para residir y trabajar en España que el año anterior.

El Reglamento de Extranjería (RELOEX) entró en vigor el 20 de mayo de 2025, con el objetivo de reducir plazos y trámites, eliminar duplicidades y reforzar los derechos de trabajadores y trabajadoras, además de satisfacer las demandas del mercado laboral, las necesidades de las personas migrantes y los retos demográficos de España.

En su primer año de aplicación, siete de cada diez expedientes resueltos lo hacen al amparo del nuevo Reglamento de Extranjería. En total, son 1.042.112 los expedientes resueltos con la aplicación del RELOEX entre mayo de 2025 y abril de este año.

Entre los 1.482.054 expedientes resueltos en este último año, el 75% se refieren a solicitudes iniciales, mientras un 16,5% a renovaciones y el 8,2% a larga duración. Dentro de las iniciales, las más comunes son residencia temporal por circunstancias excepcionales (398.293), residencia temporal (334.055) y estancia en España (169.949).

MÁS DE LA MITAD PROCEDEN DE AMÉRICA

En cuanto a las nacionalidades de procedencia de las personas con expedientes resueltos, el 56% proceden de América (822.901), el 29% de África (432.556), el 11% de Asia (141.559) y el 4% de Europa (62.447).

"España es un ejemplo en política migratoria. Nuestra capacidad para saber dar una respuesta segura y ordenada, al tiempo que incorporamos talento de otros países, nos permite ser líderes en crecimiento económico y creación de empleo", ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Igualmente, la ministra ha resaltado el carácter articulador de la norma, al permitir el proceso de Regularización Extraordinaria. "Es una oportunidad única para dar derechos y obligaciones a nuestros vecinos y vecinas. El RELOEX nos permitió reforzar la figura del arraigo con cinco modalidades, puso en primer plano esta vía de integración que a día de hoy resulta indispensable", ha expuesto.

De la misma manera, el Ministerio ha recordado que, desde el año 2022, se han otorgado más de 750.000 autorizaciones de arraigo, y más de 241.000 personas con autorización de arraigo trabajan y cotizan a la Seguridad Social en España, casi un 40% más que el año anterior.

En concreto, hay 3.248.247 afiliados de media, un 8,4% más que hace un año. Según Saiz, estas personas son "clave" para alcanzar la cifra de 22,1 millones personas que hoy están afiliadas a la Seguridad Social.