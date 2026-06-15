España, tercera en solicitudes de asilo en la UE, pero a la cola en protección: 11,2% frente al 35% europeo

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

España se situó en 2025 como el tercer país de la Unión Europea (UE) con más solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, el porcentaje de personas a las que se concedió protección quedó por debajo de la media europea: un 11,2% frente a más del 35% de la media europea.

Así se desprende del Informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 'Las personas refugiadas en España y en Europa', con datos de 2025, presentado este lunes por la entidad en rueda de prensa en el Consejo General de la Abogacía Española.

Durante 2025, España registró 144.396 solicitudes de protección internacional, lo que supone un descenso del 13,7% respecto al año anterior, aunque la cifra continúa siendo una de las más elevadas de Europa. La caída de solicitudes se relaciona, según CEAR, con el impacto de la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería en mayo de 2025 y con el "progresivo endurecimiento" de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal.

En concreto, apunta que América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Si bien, CEAR alerta de que el nivel de protección ofrecido por el Estado español "sigue descendiendo drásticamente" y es de los más bajos de la UE: se sitúa, en 2025, en un 11,2%, muy por debajo de la media europea, que supera el 35%.

"Enfatizamos la necesidad urgente de reorientar las políticas de asilo hacia una protección efectiva, la corresponsabilidad internacional, la ampliación de vías legales y la garantía real de derechos, combatiendo el racismo y la exclusión estructural", subraya.

En este contexto, CEAR destaca en el documento que las cifras de personas forzadas a huir de sus hogares en 2025, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alcanzaba los 117,5 millones de personas a mediados de 2025.

Aunque el número total descendió un 5% respecto al año anterior, CEAR advierte de que esta reducción no representa una disminución en las necesidades de protección, sino en gran medida a retornos producidos en contextos de inseguridad y falta de garantías. La organización recuerda que continúan activos conflictos en países como Sudán, Ucrania, Afganistán o Palestina. Entre los principales países de origen de las personas refugiadas figuran Afganistán, Siria, Ucrania, Venezuela y Sudán.

Por otro lado, CEAR, en el informe, analiza la evolución de los movimientos migratorios hacia España. Durante 2025 descendieron las llegadas por vía marítima, especialmente en Canarias, aunque aumentaron las registradas en Baleares y en algunos puntos de la Península, consolidándose "rutas más largas y peligrosas".

Si bien, advierte de que el descenso de llegadas no implica una reducción proporcional del riesgo, ya que "se mantiene la exposición a naufragios y desapariciones, la sobrecarga de los dispositivos de Salvamento y la necesidad de coordinación europea en búsqueda y rescate, así como la activación de vías legales y seguras de acceso".

CASOS MÉDICOS "GRAVES"

Respecto a la salud de los migrantes que llegan a España de forma irregular, CEAR ha registrado casos médicos "graves", con enfermedades crónicas renales, fallos orgánicos y amputaciones de miembros debido a trayectos largos.

Además, recalca que al menos 864 migrantes han muerto o desaparecido en su intento de llegar a las costas españolas, tanto en embarcaciones precarias como a nado, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

CEAR presenta en el documento una batería de propuestas para reforzar la protección de las personas refugiadas en España. Entre las principales medidas pide Asegurar la existencia de "vías legales y seguras" para migrar, así como garantizar el acceso a la protección internacional y evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, plantea eliminar la exigencia de visados de tránsito aeroportuario para determinadas nacionalidades y aumentar el programa de reasentamiento hasta alcanzar las 10.000 personas refugiadas al año.

También reclama agilizar los procedimientos de reunificación familiar, estableciendo un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes y aplicando el silencio administrativo positivo cuando no exista respuesta dentro de ese periodo.

Del mismo modo, llama a incluir el estatuto de apátrida dentro de un nuevo marco jurídico de protección internacional, de forma que se otorgue a los solicitantes del estatuto de apátrida los mismos derechos que a los solicitantes de protección internacional. "Es una necesidad de protección", ha expuesto el director general de CEAR, Mauricio Valiente, en la presentación del informe.

En este sentido, CEAR también apuesta por combatir los discursos de odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia, y promover la convivencia. Para ello, exige la aprobación de un pacto contra los discursos de odio.

PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO

En cuanto al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el viernes 12 de junio, CEAR solicita que España no establezca un listado nacional de países de origen seguro y que la aplicación de los conceptos de "país de origen seguro" y "tercer país seguro" no limite el acceso "efectivo" al derecho de asilo.

El presidente de la entidad, Carlos Berzosa, en la rueda de prensa, ha alertado del aumento del negacionismo contra migrantes en Europa, que "está haciendo mella en los partidos políticos". Así, ha calificado de "negativa" la situación en Europa. Sin embargo, ha aplaudido que España es una "excepción", al manifestar "la necesidad de ser solidarios con los refugiados" y el 'No a la guerra'.

Por su parte, Valiente ha insistido en la necesidad de dotar de "recursos suficientes" al mecanismo de monitoreo del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España, el Defensor del Pueblo. "Hace falta que este suficientemente dotado. Es una decisión que esta en manos del Gobierno y que esperamos que se traduzca en medidas concretas", ha indicado.

RESIDENCIAS POR RAZONES HUMANITARIAS A VENEZOLANOS

Valiente también ha aclarado que la decisión de España de dejar de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias, en su mayoría a venezolanos, no deriva del Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino de una decisión adoptada por el Gobierno español. "Nos parece que las razones humanitarias cubren una serie de situaciones específicas que es importante atenderlas", ha apuntado.

Finalmente, durante la presentación del informe de la entidad, el activista colombiano Luis Carlos Agudelo ha compartido su testimonio sobre la "muy terrible" situación que vivió en Colombia en 2021, tras el "estallido social" que se produjo. Agudelo ha relatado que perdió a su hijo en una de las manifestaciones que tuvieron lugar y que, posteriormente, recibió amenazas tras presentar una denuncia por lo ocurrido. Debido a estas circunstancias, decidió abandonar Colombia.