Fad Juventud pide reconocer "plenamente" a jóvenes migrantes y "reforzar una cultura de convivencia"

Decenas de migrantes embarcan para salir hacia la península, a 7 de agosto de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press

La Fundación Fad Juventud ha pedido este martes reconocer "plenamente" a los jóvenes migrantes y reforzar una cultura de convivencia" frente a discursos "excluyentes.

"La juventud migrante forma parte del presente de nuestro país. No se trata sino de incluirla, sino de reconocerla plenamente y garantizar su igualdad real de derechos y oportunidades", ha asegurado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín.

Asimismo, Martín ha dicho que es "urgente reforzar una cultura de convivencia, especialmente en un momento en el que los discursos excluyentes tratan de ganar terreno entre las personas más jóvenes".

En este sentido, Fad Juventud ha recordado que, en los últimos meses, algunos municipios han sido escenario de "tensiones" en torno a la convivencia, como ha ocurrido en Torre Pacheco (Murcia), donde la presencia de población migrante ha sido "instrumentalizada" por discursos que "buscan fomentar el miedo y la división".

"Este tipo de episodios ponen de manifiesto que los prejuicios no son solo ideas, sino que pueden traducirse en rechazo social, estigmatización y conflictividad. Recordar la importancia de una sociedad diversa, cohesionada y basada en el respeto mutuo es hoy más necesario que nunca", ha apuntado.

Igualmente, ha destacado que, según un informe, el 75% de los y las jóvenes españoles no muestra actitudes o comportamientos racistas, pero ha añadido que un 25% sí expresa opiniones "claramente discriminatorias".

En esta misma línea, ha recalcado que las redes sociales se han convertido en uno de los "principales escenarios" para la difusión del discurso de odio. De hecho, ha agregado que prácticamente la mitad de los jóvenes (49,8%) ha presenciado burlas o insultos racistas en entornos digitales.

"Este tipo de expresiones forman parte de una violencia simbólica que, a través del lenguaje, refuerza estereotipos, amplifica prejuicios y alimenta un clima social que legitima la discriminación", ha subrayado.

También ha indicado que "no es fácil" ser joven en España debido a "la precariedad laboral, la falta de expectativas de futuro, los problemas de salud mental o la dificultad para emanciparse afectan a toda una generación".

Sin embargo, ha matizado que ser joven migrante es "aún más difícil". "A todo lo anterior se suman barreras administrativas para acceder a la educación o al empleo, prejuicios por el origen, estereotipos vinculados al aspecto, el nombre o el acento, obstáculos para acceder a una vivienda digna o a la nacionalidad, e incluso estigmas sociales derivados de haber sido menor no acompañado o de haber pasado por procesos largos y excluyentes de regularización", ha explicado.

Para Fad Juventud, resulta "clave" fortalecer el acompañamiento psicosocial y jurídico a quienes sufren discriminación y asegurar la participación real de la juventud en los espacios de decisión.