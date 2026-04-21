El Frente Polisario emplaza este miércoles a los partidos a una reunión urgente sobre los saharauis y la regularización

La Vicepresidenta segunda de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, y diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Tesh Sidi, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid (Sumar) Tesh Sidi ha avanzado que el Frente Polisario ha emplazado este miércoles 22 de abril "a todas las formaciones políticas" del Congreso "a una reunión urgente", a las 11.00 horas, para tratar la exclusión de los apátridas del proceso de regularización de migrantes del Real Decreto y "buscar vías".

Así lo ha señalado este martes la diputada en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha indicado que están "trabajando en una solución urgente para estos apátridas, para que puedan tener acceso a trabajo". "Puedan solicitar, digamos, dentro de su solicitud de apatridia, el acceso a una posibilidad laboral", ha matizado.

Tesh Sidi considera que estas personas están en una situación "de exclusión y de vulnerabilidad muy grave", después de que el Gobierno haya dejado "una vez más fuera a los y las saharauis".

"No es una exclusión al azar. Es una exclusión explícita y política al pueblo del Sáhara Occidental", ha insistido la diputada de Más Madrid, que urge "el desbloqueo urgente de la Ley de Nacionalidad Saharaui".

La diputada ha añadido que esta norma "está al 90%, con un amplio apoyo parlamentario en esta Cámara" y ha criticado que el PSOE la "está bloqueando de manera, también, premeditada en la Comisión de Justicia".

Preguntada sobre si no hay voluntad de desbloqueo por parte de los socialistas, la parlamentaria ha respondido que desde el 2022 el PSOE "no tiene ninguna voluntad de apoyar nada que tenga que ver con el pueblo del Sáhara Occidental" y ha señalado "una medida tan básica" como es la regularización extraordinaria.

"No estamos hablando del proceso de descolonización y que Pedro Sánchez lidere las posiciones en Naciones Unidas. Ni tampoco que sea coherente en posiciones como lo es con Palestina o Ucrania", ha indicado.

Según la diputada, lo que está pidiendo es "igualdad de condiciones a migrantes en situación irregular". Además, ha añadido que los apátridas son "mucho más vulnerables" que cualquier otro migrante porque "carecen de un estado-nación que los represente".

Los apátridas estaban mencionados en anteriores borradores del Real Decreto. Si bien, el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el texto, pedía retirar esta mención específica junto con los solicitantes de protección internacional y recordaba que el ordenamiento jurídico español contiene una regulación específica de la situación o estatuto de apátrida, distinta de la que figura en el grupo normativo aplicable a la extranjería.

La modificación introducida tras el dictamen del Consejo de Estado no afecta a la inclusión de los saharauis, sino a la posibilidad de compatibilizar dos procedimientos: la regularización y el reconocimiento del estatuto de apátrida, que en un 90% corresponde a saharasuis en España. Los solicitantes de apatridia, al contrario, que los solicitantes de protección internacional, no tienen derecho a trabajar mientras se resuelve su solicitud que, según fuentes jurídicas, aunque debería resolverse en tres meses, está tardando entre dos y tres años.