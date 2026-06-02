El Gobierno adapta a Lectura Fácil y lengua de signos la información sobre la regularización extraordinaria de migrantes

Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han adaptado a Lectura Fácil y lengua de signos la información sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ya residen en España.

Se trata de una iniciativa orientada a facilitar la comprensión, y por tanto el acceso, al proceso. Con ella, el Ejecutivo quiere garantizar este derecho a los migrantes, sobre todo a aquellos que tienen dificultades de comprensión, por no tener el español como lengua materna, por no estar familiarizadas con el lenguaje administrativo y jurídico o por otras razones como encontrarse en situaciones de discapacidad intelectual, bajos niveles de alfabetización, u otras.

Para ello, ha elaborado un documento en Lectura Fácil y de acceso público que explica qué personas pueden beneficiarse del proceso, qué pasos administrativos deben dar, cómo se presenta la solicitud, cuáles son los plazos para presentarla, qué documentos se deben incluir y qué beneficios obtendrán quienes se regularicen. Asimismo, esta información se ofrece en un vídeo en lengua de signos para garantizar su accesibilidad a quienes lo necesiten.

El proyecto ha sido ejecutado a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) y ha contado con la colaboración del Centro de Normalización Lingüística.

Esta actuación sirve, además, para cumplir con lo acordado en el Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas, al que adhirió España, y que insta a los Estados a proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración y a establecer puntos de información abiertos y accesibles en un idioma que sea comprensible para el migrante.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado un portal web específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria. El sitio web compila toda la información detallada del proceso incluyendo documentación específica como los formularios de presentación de solicitudes, hojas informativas, vídeos explicativos y un documento de 100 preguntas técnicas que dan respuesta a las dudas más frecuentes sobre regularización.

Desde la web de regularización, es posible, además, iniciar el propio trámite si se dispone de certificado electrónico, solicitar cita previa para la presentación de forma presencial de la solicitud y realizar consultas.