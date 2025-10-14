El Gobierno ofrece plazas para 130 menores migrantes hasta fin de noviembre y Canarias eleva la cifra a 231

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga, El Hierro, Canarias (España).- Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha ofrecido 130 plazas hasta principios de noviembre para el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península. Mientras, Canarias ha asegurado que el Ejecutivo central se ha comprometido a derivar a 231 menores antes de final de mes.

Por su parte, el Gobierno ha advertido de que hay plazas en el sistema de acogida nacional para menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo pero ha asegurado que Canarias no remite los expedientes necesarios para su traslado a la Península.

Así lo ha informado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo entre los gobierno de España y Canarias para dar seguimiento a los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

En este sentido, ha informado de que el Ejecutivo ha puesto a disposición de Canarias un total de 130 plazas hasta principios de noviembre. Si bien, Cancela ha explicado que superan al número de los listados de menores que pueden ser trasladados a la Península.

"Ello nos puede situar en una posición donde disponemos de plazas, gracias también al esfuerzo que han hecho los territorios y las entidades con las que colaboramos, y, sin embargo, no tengamos un listado de menores, de niñas, niños, para poder derivar", ha alertado.

Ante esta situación, Cancela ha indicado que se ha puesto a disposición del gobierno de Canarias, unidades móviles de la entidad que está acreditada en el Canarias 50, el centro de derivación, para que pueda desplazarse a los centros y hacer allí las entrevistas y la correspondiente documentación de los distintos menores para que estos puedan ser trasladados.

"Estamos intentando ayudar y agilizar todo lo posible para que eso pueda ser real, para que se acompase las derivaciones con las plazas disponibles en Península. Creo que podríamos encontrarnos en una situación en la que no queremos ninguna de las partes, que teniendo plazas no podamos derivar a menores", ha subrayado.

En esta misma línea, ha recalcado que el Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos", pero ha añadido que "tienen que ser por ambas partes". "Por tanto, nosotros a disposición, con todos nuestros medios, nuestras posibilidades, para que eso sea una realidad y que cuanto antes podamos cumplir con los objetivos que nos hemos marcado, que es el de 500 menores a finales de octubre que hayan salido del sistema de acogida de menores de Canarias", ha concluido.

Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha avanzado en declaraciones a medios tras el encuentro que el Gobierno central se ha comprometido a derivar a 231 menores solicitantes de asilo desde el archipiélago hasta la Península antes de final de mes.

CANTIDAD "INSUFICIENTE" PARA CANARIAS

También ha apuntado que esta cantidad sigue siendo "insuficiente" al tiempo que ha reconocido que "da la sensación de que están esperando a que cumplan la mayoría de edad".

En esta línea, ha comentado que cuando un menor cumple los 18 años "algo ha fallado" porque "no se le ha dado respuesta" cuando tenían la minoría de edad y tenían que haber sido acogidos.

A día de hoy, ha indicado que "tan solo 182 menores han salido trasladados a la Península" y que hay 87 que permanecen en el 'Canarias 50'. Además, tras las nuevas solicitudes de protección internacional, ha dicho que se vuelve "al punto de partida". "Canarias tiene 1.000 chicos solicitantes de protección internacional nuevamente", ha añadido.