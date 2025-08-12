El Gobierno avanza "hasta tres nuevos traslados" a la Península de menores migrantes "en los próximos días"

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno realizará "hasta tres nuevos traslados" a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo "en los próximos días".

Así lo han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión interadministrativa celebrada este martes entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo.

En concreto, desde el departamento que dirige Elma Saiz han explicado que "en los próximos días" se sucederán "hasta tres nuevos traslados" a la Península. Estos han agregado que se harán "en diferentes días acordes a los tiempos que requieren estas gestiones".

En esta misma línea, han advertido de que se trata de un "procedimiento complejo" en el que intervienen las dos administraciones, Gobierno central y Gobierno de Canarias, mediante los listados de los menores y el calendario aproximado que se estableció en las últimas reuniones.

Igualmente, han expuesto que la gestión se realiza "caso por caso", con varias entrevistas a los menores para establecer su nivel de vulnerabilidad, sus necesidades y si tienen o no redes de confianza cercanas. Jurídicamente, han añadido que también la Fiscalía supervisa cada caso, pues la tutela sigue siendo de Canarias y es el Estado el que se encarga de su guardia y custodia, lo que tiene su procedimiento.

Por otro lado, han argumentado que hay que preparar la llegada de estos menores a los diversos territorios. Para ello, han asegurado que las entidades acogedoras están trabajando "sin pausa" en cada caso para poder llevar a cabo las derivaciones "con la mayor exquisitez y cuidado" al interés superior del menor.

También han apuntado que se está en comunicación con las comunidades autónomas y con las delegaciones de gobierno de llegada para solicitar su colaboración para incorporarlos al sistema educativo y sanitario.

El Gobierno y Canarias han acordado mantener reuniones técnicas "día a día" para monitorizar el procedimiento "en todo momento". "Un procedimiento delicado, que involucra muchas variables y a muchos actores, y que se está llevando a cabo sin descanso en las últimas semanas para dar cumplimiento al auto pero sin perder de vista que estamos hablando de menores de edad", han señalado fuentes ministeriales.

Además, tal como lo ha hecho este mismo martes la ministra Elma Saiz, desde su departamento han pedido "colaboración y lealtad institucional" para llevar este proceso "con discreción y protegiendo la intimidad y la dignidad de estos menores".