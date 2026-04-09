El Gobierno invertirá 25 millones de euros en un plan de empleo y formación para menores migrantes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura el proyecto itinerante 'Formación en Ruta' - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social hará pública próximamente una convocatoria con una inversión de 25 millones para un plan de empleo y formación destinado a menores migrantes.

"En breve aprobaremos el proceso de regularización de personas migrantes en España y desde el Ministerio vamos a acompañar este proceso con proyectos de oportunidades vitales para favorecer su integración social y laboral", ha asegurado este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en A Coruña.

En este sentido, mil menores migrantes no acompañados podrán beneficiarse del proyecto laboral y de inserción. El Ministerio también pondrá en marcha un segundo programa de diez millones de euros para acciones formativas.

Así, sobre el programa piloto de diez millones de euros, ha dicho que está destinado a acciones formativas con población migrante en el sector de la construcción para la cualificación o recualificación de personas trabajadoras migrantes.

De la misma manera, Díaz ha resaltado las cifras de empleo y de creación de empresas en España, aunque ha apelado a la importancia de la innovación y la formación, así como a incentivar las medidas de seguridad en sectores como el de la construcción.

En esta línea, ha dicho que el crecimiento del número de empresas en la construcción se sitúa en el 2,1%. "Es un sector clave para nuestro país, ocupa a más de un millón de personas asalariadas y más de 800.000 lo hacen en las pequeñas empresas", ha expuesto.

Ha sido con motivo de la clausura del proyecto itinerante 'Formación en Ruta', que han desarrollado conjuntamente la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y la Fundación Laboral de la Construcción.

Se trata de una iniciativa con carácter itinerante en 14 ciudades españolas, entre ellas A Coruña, donde se ha clausurado. El mismo ha permitido acercar las posibilidades de empleo en este sector a los diferentes territorios.

"Se necesita innovar, modernizar las pequeñas empresas y esto es lo que hace este programa, de la mano de la formación de trabajadores y trabajadoras", ha aseverado para incidir en la alta participación en iniciativas de este tipo.

No obstante, ha recalcado la importancia de seguir trabajando también en el ámbito de la seguridad laboral para mejorar las cifras y reducir la siniestralidad en este ámbito.

DEMANDAS DE TRABAJADORAS DE ESCUELAS INFANTILES

Coincidiendo con la visita, un grupo de trabajadoras de escuelas infantiles han hecho entrega a la ministra de un documento con sus demandas para la mejora de sus condiciones laborales y salariales.

En concreto, le hicieron entrega de un manifiesto de la Plataforma Gallega de Escuelas Infantiles, relativo al tramo de cero a tres años. Además, le han informado sobre la huelga indefinida en el sector en Madrid, han expuesto, y en relación a un movimiento, han añadido, que se está extendiendo a otras autonomías para reclamar más personal, junto a "salarios dignos, bajada de los ratios y atención a personas con necesidades educativas especiales".