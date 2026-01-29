El Gobierno podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros por tasas en la regularización extraordinaria de migrantes

(I-D) El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo; durante la rueda posterior al Consejo de Ministros - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas, según estimaciones basadas en los costes habituales de los trámites de extranjería consultados por Europa Press.

Uno de los requisitos recogidos en la propuesta de decreto del Gobierno, consultada por Europa Press, para que los migrantes puedan acceder a la regularización es, precisamente, el pago de las tasas.

Aunque el Ejecutivo no ha dado a conocer el coste concreto que supondrá acceder a la regularización extrarodinaria para cada uno de los migrantes, en la actualidad, las tasas asociadas a los procedimientos de arraigo, una de las principales vías de regularización en España, ascienden a 38,28 euros por solicitud. Aplicando esta cantidad a las previsiones de personas que podrían acogerse a la regularización extraordinaria, la recaudación total rondaría los 20 millones de euros, suponiendo que sean 500.000 las personas beneficiadas.

El Ejecutivo estima que serían 500.000 los migrantes que se beneficiarían de esta medida. Si bien, desde el movimiento de 'Regularización Ya', uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de manera extraordinaria a extranjeros, eleva esta cifra a más de 700.000.

En el caso de que fueran 700.000 los posibles beneficiados extranjeros, serían más de 26 millones de euros los recaudados por el Estado en tasas administrativas.

El Gobierno inició este martes el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Así, retoma el espíritu de la ILP, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.