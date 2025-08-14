El Gobierno realizará el sábado el segundo traslado a Península de menores migrantes, con un grupo de cinco malienses

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España).- Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

La Consejería de Bienestar Social de Canarias asegura que el día 21 o 22 de agosto se producirá otra derivación

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno realizará este sábado el segundo traslado desde Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, con un grupo de cinco malienses.

Así lo han informado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Gobierno canario. Estos menores se derivarán a recursos del sistema de acogida de Protección Internacional del Estado.

Igualmente, desde el Ministerio han apuntado que el Ejecutivo mantiene su "firme decisión" de no hacer público el destino de los menores trasladados a la Península, como ya lo hizo con la primera derivación, "con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible".

En esta línea, el departamento que dirige Elma Saiz ha apelado a la "responsabilidad" de "toda la sociedad" en el "respeto" de esta decisión "en aras de proteger a estos niños en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución".

Las mismas fuentes han precisado que, a fecha de 14 de agosto, han salido del sistema de acogida de menores del Gobierno canario un total de 240 personas solicitantes de protección internacional, "bien por derivaciones a recursos de titularidad estatal o bien por ser mayores de edad e integrarse en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado".

También han insistido en el que, por parte del Gobierno, se está cumpliendo "rigurosamente" con el plan de trabajo y el calendario acordado con Canarias. Así, ha defendido que "la atención a los menores es una prioridad absoluta".

Este traslado se suma al realizado este lunes, con un grupo de diez menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Estas derivaciones se están llevando a cabo como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que pidió en marzo al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus propios medios de estos niños y jóvenes.

"PROCEDIMIENTO MUY COMPLEJO"

Asimismo, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han destacado que los traslados son un "procedimiento muy complejo", dado que implica a menores "especialmente vulnerables" que deben estar acompañados "en todo momento" y requiere la implicación coordinada de numerosas administraciones y entidades sociales colaboradoras. "Todas las decisiones se adoptan preservando el interés superior de los menores, cuyas situaciones y perfiles presentan casuísticas muy diversas que requieren un tratamiento minucioso y adaptado a cada caso", han subrayado.

Los avances y detalles de este trabajo continuo se comparten cada martes en reuniones de seguimiento entre el Gobierno y Canarias. Estos encuentros "permiten coordinar esfuerzos y reforzar la eficacia de todo el proceso, y que todas las partes puedan estar prevenidas y preparadas ante cualquier alteración por causas sobrevenidas o factores externos al procedimiento".

Este acuerdo de trasladar a cinco menores el sábado se produce después de que el pasado martes el Estado anunciara que esta semana no iban a producirse más derivaciones. Canarias ha exigido desde entonces que las actuaciones del Ministerio "sean más diligentes" dada la situación "insostenible" de los centros en las islas, según ha informado la Consejería de Bienestar Social en un comunicado.

Además, según ha apuntado el Gobierno canario, Canarias y Ejecutivo han acordado también este jueves que la semana que viene, el día 21 ó 22 de agosto, salga otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas.