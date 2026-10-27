El Gobierno resuelve 853 expedientes de asilo en Ceuta con 704 denegaciones en fase de notificación o recurso

1128921.1.260.149.20261027132647 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a su llegada a una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha resuelto 853 expedientes de asilo en Ceuta con 704 denegaciones en fase de notificación o recurso, tras la entrada masiva de miles de migrantes en julio a la ciudad autónoma.

"Hasta la fecha se han formalizado 1.697 expedientes de Protección Internacional. De ellos, 853 solicitudes ya están resueltas. Más de 400 pasarán esta misma semana por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, por la CIAR. De las solicitudes resueltas, quiero destacarles que 704 tienen una resolución desfavorable y se encuentran, mayoritariamente, en fase de notificación o recurso", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Así lo ha expresado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha actualizado las cifras de los migrantes que entraron en verano de forma irregular a Ceuta.

En este sentido, ha explicado que este volumen de resoluciones desfavorables también tiene un efecto en la evolución de otros procedimientos, ya que más de 500 personas han desistido de sus solicitudes de protección internacional en algún momento de la tramitación y han regresado a Marruecos.

Igualmente, ha señalado que han regresado a Marruecos un total de 13.823 personas, de las que 13.215 han retornado de forma voluntaria al país y 608 han sido expulsadas. Además, el número de plazas para migrantes en recursos temporales del Estado alcanzan las 7.477.

"Son datos que reflejan que los procedimientos de protección internacional avanzan y que, junto a la gestión de los retornos, se están resolviendo expedientes conforme a los trámites y con todas las garantías establecidas", ha subrayado Saiz.

3.560 MENORES

En cuanto a los menores, hay 3.560 atendidos en el sistema de protección autonómico y, en lo que respecta a los reubicados en la Península, 125 son por reagrupación familiar y 181 han sido reubicados en otras comunidades autónomas. Además, un total de 87 expedientes han sido remitidos a Marruecos.

En materia de seguridad, se han realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas y hay un total de 5.237 efectivos desplegados en la ciudad.

Finalmente, sobre la asistencia de clases en los colegios de Ceuta, se mantiene la asistencia en torno al 90%. Mientras, en el ámbito sanitario, de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 100 ocupadas y 16 de ellas por migrantes.