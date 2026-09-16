Juventud e Infancia insiste: la tutela de menores es de Ceuta y la única solución son los traslados a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia del congreso, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha señalado que la tutela de menores migrantes no acompañados en Ceuta corresponde "en exclusiva" a la ciudad autónoma y ha advertido en que la "única solución" son los traslados a la Península.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han recordado que han propuesto dos vías de urgencia para el traslado inmediato a Península de niños migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta mientras se trabaja en los expedientes completos.

La primera de ellas es la acogida de 500 niñas (por ser los perfiles más vulnerables) en Península por parte de entidades especializadas en atención a la infancia, manteniendo Ceuta la tutela y asumiendo las entidades la guarda.

"Esta posibilidad fue abierta por el ministerio hace más de un mes y corresponde a Ceuta, en exclusiva, llevarla a cabo a través de un convenio con las entidades, ya que esta vía no necesita de la aprobación de las comunidades autónomas", han asegurado.

La segunda, la acogida solidaria de los menores por parte de las comunidades autónomas. Esta posibilidad fue informada por el Ejecutivo en la pasada Conferencia Sectorial del 27 de agosto. Hasta el momento, el Ministerio ha indicado que "solo Navarra" ha conveniado con Ceuta para ello. En este caso, corresponde a las comunidades autónomas realizar un acuerdo bilateral con la ciudad autónoma.

Estas dos vías de urgencia complementan a la reform a del Artículo 35 de la Ley de Extranjería , actualmente en vigor, pero cuyos trámites "son más lentos". "Si más de un mes después apenas se han producido traslados es por una falta de voluntad política de las administraciones que cuentan con las competencias exclusivas en la atención de la infancia migrante no acompañada", han subrayado las mismas fuentes.

Igualmente, han defendido que estos traslados permitirían continuar con los expedientes independientemente del lugar en el que se encuentren los niños, ya que la ley "es exactamente la misma en Ceuta que en cualquier otro punto de España".

En esta línea, han señalado que el expediente "es un proceso largo", que requiere de diferentes actuaciones (entre las que se encuentra la consulta al país de origen). Hasta ahora, han añadido que se tramitan 10 expedientes diarios hasta su fase más avanzada, pero han afirmado que el Área de Menores de Ceuta ya ha comenzado con "muchos más" en sus fases más preliminares.

"FALTA EVIDENTE DE VOLUNTAD POLÍTICA"

"Este proceso largo es lo que hace que los traslados a Península sean la única vía posible para distensionar el sistema de acogida de la ciudad autónoma. Cada día que pasa sin que se produzcan estos traslados, es consecuencia de una falta evidente de voluntad política", ha denunciado Juventud e Infancia.

De la misma manera, ha denunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "trata de eludir las competencias autonómicas en la tutela y protección de la infancia no acompañados con un único objetivo: mantener sus pactos racistas con Vox y tratar de hacer caja electoral con la situación en Ceuta".