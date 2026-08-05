Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta suben un 164% respecto a 2025 sin contar la entrada masiva del 30 de julio

Varios migrantes saltan la valla que hace de frontera entre Ceuta y Marruecos. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 164,1% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior que precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que requieren, según Interior, "un análisis específico".

Así, el informe quincenal sobre inmigración irregular del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que en los primeros siete meses del año y sin contar los últimos dos días de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular un total de 3.835 migrantes, 2.383 más que en los mismos meses de 2025 (cuando fueron 1.452, un 164,1% más).

También han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 18 migrantes entraron a la ciudad autónoma por mar entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 (tres más que en los mismos meses de 2025) y 347 por vía terrestre (198 más que en el mismo periodo del año anterior, un 132,9% más).

CAEN CASI UN 60% LAS LLEGADAS A CANARIAS

Por otro lado, el informe revela una caída del 59,6% en las llegadas irregulares de migrantes por mar a Canarias. En los primeros siete meses del año, han llegado 4.675 personas a bordo de 63 embarcaciones, 6.900 menos que en los mismos meses de 2025 (con 11.575 a bordo de 191 pateras).

Mientras, han aumentado un 10,1% las llegadas irregulares por mar a Baleares, pasando de 3.510 en 2025 a 3.864 en 2026; y un 22,17%, las entradas por mar a la Península, que han pasado de 3.567 en 2025 a 4.358 en 2026. La cifra conjunta de migrantes llegados a Península y Baleares por vía marítima asciende a 8.222, un 16,2% más que en el mismo periodo del año anterior, en 439 embarcaciones, un 3,7% menos.

En cuanto al balance total, el informe refleja que en lo que va de año 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 17.097 personas migrantes, un 15,7% menos que en los mismos siete primeros meses de 2025, cuando fueron 20.271. Por vía marítima llegaron al país 12.915 migrantes, un 30,8% menos que en 2025 (cuando se produjeron 18.670 llegadas), en 506 embarcaciones, 146 menos que el año anterior.