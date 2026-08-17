Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta suben un 191% respecto a 2025, sin contar la entrada masiva de julio

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 191,1% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior que precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, que requieren "un análisis específico".

Así se desprende del informe quincenal sobre inmigración irregular del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, recogido por Europa Press.

El documento revela que entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, sin contar los últimos dos días de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular un total de 5.013 migrantes, 3.291 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 1.722, un 191,1% más).

También han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 18 migrantes han entrado a la ciudad autónoma por mar (tres más que en los mismos meses de 2025) y 548 por vía terrestre (382 más que en el mismo periodo del año anterior, un 230,1% más).

Por otro lado, el informe revela una caída del 59,5% en las llegadas irregulares de migrantes por mar a Canarias. Hasta el 15 de agosto han llegado 4.808 personas a bordo de 64 embarcaciones, 7.075 menos que en los mismos meses de 2025 (con 11.883 a bordo de 196 pateras).

Mientras, han aumentado un 2,5% las llegadas irregulares por mar a Baleares, pasando de 4.323 en 2025 a 4.433 en 2026; y un 31,1% las entradas por mar a la Península, que han pasado de 3.928 el año pasado a 5.152 este. La cifra conjunta de migrantes llegados a Península y Baleares por vía marítima asciende a 9.585, un 16,2% más que en el mismo periodo del año anterior, en 531 embarcaciones, un 0,9% menos.

En cuanto al balance total, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 19.972 migrantes, un 9,4% menos que hasta el 15 de agosto del año pasado, cuando fueron 22.040. Por vía marítima llegaron al país 14.411 migrantes, un 28,5% menos que en 2025 (cuando se produjeron 20.152 llegadas), en 599 embarcaciones, 138 menos que el año anterior.