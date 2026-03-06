Más de 724.000 mujeres migrantes obtuvieron la nacionalidad por residencia entre 2015 y 2024, según Migraciones

Archivo - Un momento de la reunión telemática de una de las mesas de trabajo del Foro de Personas Migrantes - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 724.000 mujeres migrantes obtuvieron la nacionalidad española por residencia entre 2015 y 2024, el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, el Observatorio ha actualizado las cifras de mujeres extranjeras en España. En concreto, un total de 3.581.558 mujeres presentaban documentación de residencia en vigor a 30 de septiembre de 2025, lo que supone el 48% del total de personas documentadas.

Migraciones ha destacado que el 41% de las mujeres extranjeras con residencia proceden de países de la Unión Europea (1.459.397). Por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de mujeres procedentes de Rumanía (531.041), seguido de mujeres de nacionalidad marroquí (414.171) e italiana (227.886).

En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (21%), Comunidad de Madrid (17%) Andalucía (15%) y Valencia (15%).

Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 reflejan un total de 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, que representan el 43% del total de personas extranjeras afiliadas.

En el caso de la afiliación, son las mujeres extranjeras procedentes de América Central y del Sur las que presentan mayor volumen, ya que el 39% de mujeres afiliadas en España (504.023) procede de estos países. Le siguen las mujeres con nacionalidad de algún país de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con el 33% (427.664).

Por nacionalidades, las mujeres procedentes de Rumanía constituyen el colectivo más numeroso con el 12%, seguidas de las mujeres de Colombia (9%) y Venezuela y Marruecos, con un 8%. El Régimen general concentra la mayoría de las afiliadas extranjeras (70%) y supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo (hombres y mujeres).

RESIDENCIA POR ESTUDIOS

Sobre la autorización de residencia por estudios, el Ministerio de Elma Saiz ha señalado que la última estadística publicada por el Observatorio sobre el flujo de este tipo de autorizaciones mostraba un incremento del 92% respecto a las mujeres que a lo largo de la década 2014 a 2024 habían obtenido una autorización de residencia por estudios.

A 30 de septiembre de 2025, un total de 29.107 mujeres tenían una autorización de estancia por estudios en vigor en España, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, el 52% del total de personas con este tipo de autorización. El 29% de mujeres con autorización de estancia por estudios se encuentran comprendidas en la horquilla entre los 20 y los 29 años.

Respecto a las nacionalidades más representativas son la colombiana en primer lugar con el 14% respecto al total de mujeres extranjeras con este tipo de autorización en vigor, a 30 de septiembre de 2025. Le siguen Perú (10%), China (7%) y Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador con el 6% del total.

Finalmemte, las provincias donde residen las mujeres extranjeras con autorización por estudios en vigor, según los datos analizados por el OPI, son principalmente Madrid (33%), Barcelona (20%) y Valencia (12%).