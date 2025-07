Más Madrid denuncia que Safia, saharaui de 28 años, lleva "19 meses retenida en Argel" y no puede volver a España

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha denunciado que Safia, una mujer saharaui de 28 años que viajó a los campos de refugiados, lleva "19 meses retenida en Argel" y no puede volver a España.

"Su familia le retuvo la documentación apátrida, tiene reconocido el estatuto de apátrida aquí en España y lleva nada más y nada menos que 19 meses retenida en Argel. Safia huyó de los campamentos de refugiados de Tinduf hacia Argel y yo misma me ha llegado su caso por ella hace varios meses y también por parte del movimiento feminista saharaui", ha explicado este martes Sidi en rueda de prensa.

Tras conocer este caso, la diputada de Sumar ha asegurado que "inmediatamente" se puso a trabajar y contactó con la representación del Frente Polisario en España, con la Embajada saharaui en Argel y también con el embajador de Argelia aquí en España.

"Safia actualmente no tiene la documentación, no tiene su pasaporte de apátrida y tampoco tiene el NIE, el consulado español le ha ofrecido el salvoconducto, que es un mecanismo para volver a España una vez pierdes tu documentación en un país tercero. Pero las autoridades saharauis no han facilitado su retorno", ha manifestado.

Por este motivo, Sidi ha denunciado esta situación de "vulnerabilidad extrema" que está sufriendo Safia, "que lleva más de 19 meses intentando retornar a España, lleva residiendo en España varios años".

También ha exigido al Ministerio del Interior la posibilidad y la excepcionalidad de expedirle un duplicado de su pasaporte apátrida. "Es una excepcionalidad, soy consciente, pero sin un duplicado de su documentación la señora Safia tiene mucho más complicado también el retorno a España", ha reconocido.

Igualmente, la portavoz de Más Madrid ha solicitado al Gobierno argelino en España "toda la ayuda posible para su retorno, porque Safia no ha cometido absolutamente ningún delito": "Es una mujer adulta que está intentando volver a España".

"Sabemos que las mujeres saharauis, aparte de sufrir la ocupación marroquí y la herencia del colonialismo y la herencia también de un refugio prolongado, también nos enfrentamos a este tipo de vulneraciones. Ninguna sociedad es perfecta y sobre todo ninguna mujer debe ser retenida por motivos familiares", ha sentenciado Sidi.