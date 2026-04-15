Más Madrid insta al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a la regularización de migrantes en CIEs

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid insta al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de aquellas personas migrantes que se encuentran internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).

A través de una serie de preguntas parlamentarias registradas en el Congreso por las disputadas Tesh Sidi y Alda Recas, la formación pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería.

Según denuncian, existirían casos en los que personas con arraigo social, familiar o comunitario acreditado continúen sujetas a procedimientos de expulsión sin poder acceder a los mecanismos de regularización contemplados por el propio Ejecutivo.

Desde la formación advierten de que esta situación podría suponer una "vulneración de principios básicos" como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa. Asimismo, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de los CIEs.

El texto presentado recoge casos concretos como el de un joven internado en el CIE de Algeciras y otro migrante cuya deportación está prevista de forma inminente, pese a contar ambos con informes favorables de entidades sociales y servicios públicos que acreditan su arraigo en España.

Ante estos hechos, Más Madrid reclama al Gobierno que active mecanismos "efectivos" que permitan a las personas internadas en CIEs ejercer su derecho a solicitar la regularización, evitando que se ejecuten órdenes de expulsión en situaciones en las que concurran los requisitos legales.

Asimismo, solicita medidas de supervisión y coordinación entre administraciones para impedir que estos casos queden fuera del marco de protección previsto en la normativa.

Por último, la formación también pide reforzar la transparencia institucional, con el objetivo de conocer el número de personas extranjeras que se encuentran actualmente en CIEs y en centros penitenciarios ordinarios, y evaluar así el alcance real de esta problemática.