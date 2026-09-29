Millán (Vox) carga contra el Gobierno por "ocultar" menores violadas en Ceuta: "Insiste en dar las gracias al invasor"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha cargado contra el Gobierno por "ocultar" a las menores violadas en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes hace dos meses.

"Esto sigue ocurriendo todos los días en las playas de Ceuta y el Gobierno insiste en ocultarlo, insiste en darle las gracias al invasor e insiste en cronificar la situación para terminar cediendo el territorio español, que es a lo que vamos", ha advertido este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este contexto, ha añadido que el Gobierno prefiere "seguir mirando hacia otro lado ocultando la realidad". "No nos olvidamos de Ceuta y lo vamos a estar recordando todos los días mientras siga quedando un solo invasor en esta ciudad español, no nos olvidamos de Ceuta porque no ha cambiado nada todavía", ha lamentado.

La diputada de Vox ha recordado que se van a cumplir dos meses "de la invasión y todo va a peor". "60 días de abandono y rendición de nuestras fronteras y en los que casi 40 mujeres han sido agredidas sexualmente", ha puntualizado.

"El Gobierno no quiere hablar de la menor inmigrante de 17 años que fue brutalmente violada y que tuvo que ser reanimada por la policía en el asentamiento de El Trampolín. No hemos escuchado a ningún miembro del Gobierno condenar esto, no hemos escuchado a ninguna feminista, que se dice feminista y que dice defender a las mujeres, hablar de la inmigrante que tuvo que ser reanimada por la policía después de ser brutalmente violada", ha reprochado.

Millán ha alertado de que el Gobierno "insiste en ocultarlo, en darle las gracias al invasor y en cronificar la situación para terminar cediendo el territorio español". "Esto es absolutamente insoportable, la inacción del Gobierno le está costando la vida a la gente", ha sentenciado.