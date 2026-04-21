Muñoz (PP) sobre informar a presos de la regularización: "¿Qué interés tiene Sánchez en que se regularice delincuentes?"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (c), a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que les "ha sorprendido negativamente" la orden del Ministerio del Interior para informar a los presos sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes porque no entienden "la urgencia y la necesidad" que tiene Gobierno de regularizar a "delincuentes" que están en las cárceles "por delinquir".

Así lo ha expresado este martes la portavoz 'popular' en el Congreso en declaraciones a los periodistas en pasillos de la Cámara. "Creo que le han preguntado ustedes al señor Patxi López en la rueda de prensa de antes y ha dicho que el PSOE no tiene postura. ¿Cómo que no tiene postura?", ha preguntado.

Ester Muñoz ha afirmado que "la regularización que están haciendo es contra de este Parlamento que ha votado en contra de esa regularización, es en contra de la Unión Europea, es en contra de muchos de los informes del Consejo de Estado".

"Es una regularización que no está pactada ni con los ayuntamientos que tienen que llevar a cabo la regularización administrativamente ni con las comunidades autónomas que son las que tienen que administrativamente soportar económicamente todo ese gran número de personas que van a venir a nuestro país porque algunos están... vendrán con todos esos, ¿no? personas que ya vivían en nuestro país", ha explicado.

Además, la 'popular' ha dicho que la semana pasada ya alertaron de que "no pedían ni los antecedentes policiales ni los penales". "Nos dijeron de todo. Cambiaron el decreto. Se quedaron con los policiales, con los antecedentes policiales", ha indicado.

"Y ahora vemos que el Ministerio del Interior manda una circular a todas las prisiones de España, alentando a los presos que están allí y que no están regularizados, a que regularicen su situación. ¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularicen en nuestro país delincuentes?", ha preguntado, al tiempo que ha subrayado que es "incomprensible".

A su juicio, lo que quieren es "fomentar todavía más la polarización porque si no es incomprensible que un gobierno responsable tenga interés en que los presos, reclusos que están en situación irregular, se regularicen".