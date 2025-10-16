Oberaxe detectó en septiembre más de 68.000 discursos "racistas" en redes contra Lamine Yamal o la flotilla

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) detectó en el mes de septiembre más de 68.000 discursos de odio "racistas o xenófobos" en redes sociales contra el futbolista Lamine Yamal o la flotilla.

"Solamente en el mes de septiembre ha habido más de 68.000 discursos que podríamos catalogar de racistas o xenófobos en redes sociales y además con momentos o citas deportivas donde se incrementan estos discursos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la llegada de la Vuelta Ciclista a España, a todo lo que tuvo que ver con la entrega del Balón de Oro de fútbol y también dirigidos a la flotilla", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a medios en el World Football Summit, en Madrid. En este sentido, la ministra ha pedido ser "muy contundentes" contra el racismo y la xenofobia.

Para Saiz, "no se trata de no ser racista" sino de "ser manifiestamente antirracista". Así, ha dicho que toda la sociedad es "responsable" para luchar contra el racismo. "Y sí, tenemos que ser especialmente vigilantes. No vale cualquier cosa, pero no solamente en un estadio de fútbol", ha destacado.

En cuanto a los mensajes de odio en el deporte, la ministra ha señalado que la durante la entrega del Balón de Oro, que tuvo lugar el 22 de septiembre, se incrementaron en redes este tipo de discursos dirigidos fundamentalmente a Lamine Yamal.

"Así es que se trata de no dejar ningún hueco ni en las calles, ni en los estadios de fútbol, ni en nuestra sociedad, ni en los colegios, ni en nuestras empresas, no dejar ningún hueco para que entre por ninguna rendija, ningún mensaje, ningún atisbo de racismo y xenofobia. Nos corresponde a todos ponerle freno", ha subrayado.

PLAN MIGRATORIO DEL PP

Por otro lado, preguntada por el plan migratorio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que se trata de un "discurso migratorio de desinformación y de bulos que se desmontan uno a uno y que tiene un grave tufo antirracista y xenófobo".

Saiz ha destacado que en el último año se han reducido de manera "muy notable" las llegadas en Canarias en más de un 50% y en el conjunto de España más de un 30%. "No hay ningún descontrol", ha afirmado en respuesta a Feijóo sobre las críticas a la política migratoria del Ejecutivo.

También ha recalcado que España se encuentra en las tasas más bajas de la serie histórica de criminalidad "y, sin embargo, ha habido un importante incremento de la población migrante".

"El que comete un delito es el delincuente no es el inmigrante. En nuestra legislación cae todo el peso de la ley sobre el que comete el delito y el compromiso del gobierno de España contra la violencia de género y para la protección de las mujeres es absolutamente inquebrantable", ha concluido.