ONG de migrantes y DDHH piden una respuesta "ágil" del Gobierno en Ceuta y "abrir vías legales y seguras"

Una persona migrante que ha cruzado la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).- Jesús Torres - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diferentes ONG especializadas en la defensa de las personas migrantes y de los Derechos Humanos han reclamado una respuesta "ágil" del Gobierno en Ceuta, ante la entrada de miles de personas migrantes en los últimos días, y han pedido que se abran "vías legales y seguras".

"Esta crisis humanitaria evidencia una vez más la necesidad de las vías legales y seguras para evitar tragedias y emergencias migratorias. Recordamos que los derechos fundamentales y la integridad de las personas migrantes deben estar en el centro de toda decisión", han subrayado fuentes de Accem a Europa Press.

Además, lamentan "las vidas que se han perdido por esta crisis" y advierten de que en circunstancias como esta, "las principales víctimas son las personas más vulnerables, en este caso, personas que necesitan buscar un futuro mejor".

También alertan de "una posible utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión y manipulación", y explican que situaciones como la de Ceuta o la de Melilla, tienen "causas complejas que no se solventan con respuestas simples" sino que requieren "soluciones multifacéticas, estructurales y a largo plazo".

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado al Gobierno que "agilice los traslados" de los migrantes llegados a Ceuta al sistema de atención humanitaria y de acogida en la Península, en coordinación con las entidades, ante la situación de "saturación" que se vive actualmente en la ciudad autónoma.

En un comunicado publicado este viernes, CEAR explica que esta medida es necesaria "para que se garantice el principio de no devolución, por el que una persona no puede ser devuelta a un país donde sus derechos o sus vidas estén amenazados".

Además, recuerda que entre estas personas hay niños, niñas y adolescentes que requieren "una protección y un trato específico", como dicta la Convención sobre los derechos de la infancia.

Según señala, el sistema de atención humanitaria y de acogida en la Península "actualmente está plenamente operativo y con capacidad, tras el descenso de llegadas por vía marítima y aérea del último año".

"Hay que aprender de la experiencia histórica en Ceuta y en el conjunto de España para no repetir el error de intentar una contención migratoria en un lugar concreto. Cuanto antes se hagan los traslados, más margen de maniobra se tendrá ante una situación confusa e inesperada. La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo no debe condicionar estos traslados porque la norma se puede aplicar desde cualquier lugar de la Península", ha señalado el director general de CEAR, Mauricio Valiente.

Por otro lado, ante la declaración del Gobierno de devolver inmediatamente a estas personas a Marruecos, la organización advierte de que "retornarlas sin garantías y sin atender a las necesidades de cada una socavaría el derecho de asilo". Por tanto, reclama "que se respete la sentencia reciente del Tribunal Supremo y la propia Ley española para que estas personas vean garantizados sus derechos".

También ha señalado que "estas situaciones que se repiten a menudo en la frontera sur española muestran una vez más el fracaso de las políticas migratorias de la UE de contención y externalización de fronteras"; ha pedido "vías legales y seguras" y ha lamentado "profundamente la pérdida de vidas en tragedias evitables".

NO CABEN 'DEVOLUCIONES EN CALIENTE'

Mientras, la ONG Oxfam Intermón ha reclamado una "respuesta inmediata y coordinada en Ceuta" que permita atender las "necesidades humanitarias" de las miles de personas que han entrado desde Marruecos y ha advertido de que "no caben" las devoluciones "colectivas".

"En estos momentos, la prioridad debe ser atender las necesidades de las personas que han llegado a Ceuta y garantizar su seguridad, su dignidad y todos sus derechos. Cualquier actuación de las administraciones debe respetar el Estado de derecho, las garantías individuales y los derechos de la infancia. No caben devoluciones en caliente ni respuestas colectivas que impidan evaluar la situación de cada persona", ha señalado la responsable de Justicia Socioeconómica de Oxfam Intermón, Raquel Checa.

En este sentido, la organización considera "urgente" que el Gobierno central y la ciudad autónoma trabajen "de manera coordinada y refuercen los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer alojamiento, atención sanitaria, información, asistencia jurídica y acompañamiento especializado".

Checa ha avisado de que "Europa atraviesa un grave deterioro de sus políticas migratorias, cada vez más centradas en la detención, la coerción y las deportaciones". Frente a ello, ha apuntado que "la respuesta debe avanzar en la dirección contraria: proteger a las personas, abrir vías legales y seguras y asumir una verdadera corresponsabilidad en la acogida".

Asimismo, ha recordado "a las personas que han perdido la vida en el mar intentando llegar a Ceuta" y ha trasladado su "solidaridad a sus familias y seres queridos". "Estas muertes no pueden convertirse en una realidad asumida. Europa y España deben habilitar vías legales y seguras para que ninguna persona tenga que arriesgar su vida en busca de protección o de un futuro mejor", ha concluido Checa.

Desde Amnistía Internacional han asegurado que vigilarán la situación en Ceuta para detectar "cualquier indicio de violaciones de derechos humanos en el control fronterizo, como el uso excesivo de la fuerza o infracciones" y también en lo que respecta "al principio de no devolución".

Mientras, la Federación SOS Racismo ha criticado la "externalización de fronteras" y la "dependencia de terceros países" para la gestión de los flujos migratorios tras lo sucedido en Ceuta, y ha denunciado que se use a las personas migrantes como "instrumento para negociar otro tipo de cuestiones".

Además, las ONG han subrayado "la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y medios de comunicación reconocidos" ya que, según advierten, en un contexto como este, crece "la diseminación de bulos y desinformación que busca denostar y estigmatizar a las personas migrantes" y que pueden "alimentar discursos racistas o de odio".