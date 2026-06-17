ONG reclaman apoyo para refugiados y avisan de "los "peligros y las difíciles situaciones por las que pasan"

Asociación San Juan de Dios España - ASOCIACIÓN SAN JUAN DE DIOS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ONG Accem, Cruz Roja y la Asociación San Juan de Dios España han reclamado apoyo para refugiados y han avisado de "los peligros y las difíciles situaciones por las que pasan" las personas que se ven obligadas a huir de sus países, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora este sábado 20 de junio.

En este sentido, Accem ha llamado a construir "un refugio para la paz" tras atender a un total de 17.467 refugiados y solicitantes de asilo entre enero y abril de 2026.

Según ha explicado la ONG, todas sus actividades y acciones se enmarcan bajo el lema 'Un refugio para la paz'. La propuesta traslada a la sociedad "la necesidad de generar espacios de solidaridad, convivencia y seguridad para las personas que deben dejar atrás su hogar para poner a salvo su vida, ante los numerosos conflictos armados en diversos lugares del mundo y persecuciones a determinados colectivos por motivos de género, ideología política, y pertenencia a un grupo religioso o clase social".

De enero a abril de 2026, Accem ha acompañado a un total de 17.467 personas refugiadas y solicitantes de algún tipo de figura jurídica internacional en todo el país. Las principales nacionalidades atendidas han sido Mali (4.228 personas), Venezuela (3.665), Ucrania (3.569), Colombia (911) y Senegal (835). La franja de edad más representada es la de 18 a 35 años, con 9.662 personas atendidas, seguida por el grupo de 35 a 49 años, con 3.862. Además, también ha prestado atención a 2.497 menores en situación de solicitud o reconocimiento de protección internacional.

En cuanto a los motivos de solicitud de protección, destacan aquellos vinculados a los conflictos generalizados en el país de origen (2.473), las opiniones políticas (882), la violencia de género (420), y la orientación sexual y la identidad de género (285).

Por su parte, Cruz Roja lleva más de 30 años trabajando con migrantes en situación de vulnerabilidad, con acciones que abarcan la respuesta humanitaria, la protección, el apoyo, la integración y la defensa de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas.

De la misma manera, ha recordado que "buscar refugio es mucho más que cruzar una frontera: es empezar de nuevo". En 2025, Cruz Roja Española ha acompañado a cerca de 38.100 personas (61,30% hombres), ofreciendo acogida, apoyo jurídico, atención psicológica y acceso al empleo, con más de 10.700 plazas de acogida y una inserción laboral cercana al 38%, gracias a la implicación de 1.200 empresas colaboradoras y más de 1.800 alianzas.

El objetivo de Cruz Roja es contribuir a que estas personas puedan alcanzar "una vida digna, autónoma y estable" en España. Para ello, se les brinda un acompañamiento constante, nuevas herramientas personales y sociales o se refuerzan aquellas que estas personas ya tenían previamente.

De las personas atendidas por Cruz Roja el pasado año, más del 25% presentaban algún tipo de vulnerabilidad, destacando las víctimas de violencia, tortura o violaciones, así como el número de familias monoparentales con menores a cargo.

En cuanto al origen, venezolanos y ucranianos siguen siendo mayoritarios, aunque en el último año se ha consolidado un tercer perfil proveniente de África subsahariana, especialmente de Mali, con predominio de hombres jóvenes que han migrado solos y no disponen de redes de apoyo en España. Por edad, el grupo mayoritario está formado por jóvenes de entre 18 y los 34 años (43,57%), con un importante volumen de personas menores (21,66%) y un descenso de mayores de 65 años (2,62%).

"APORTAN VALOR SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO"

Cruz Roja Española ha subrayado que las personas migrantes y refugiadas "no solo necesitan apoyo, sino que aportan valor social, cultural y económico a las comunidades de acogida".

Mientras, San Juan de Dios España ha detectado un aumento en las necesidades de atención en salud mental en las personas refugiadas que acoge en su Programa de Protección Internacional, debido a la "prolongación del desgaste físico y psicológico" hasta llegar a España, con un incremento del "riesgo de intentos autolíticos", entre otras consecuencias.

El Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios ha atendido a 4.343 personas desde que comenzó en 2017, priorizando la atención de familias y personas especialmente vulnerables como mayores, gravemente enfermas, con discapacidad o víctimas de tortura.

Actualmente, esta asociación cuenta con 850 plazas de acogida en doce centros de San de Dios en Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Burgos, León, Palencia, Aguilar de Campoo, Valladolid, Sevilla, Granada y Málaga. El programa desde sus inicios hace parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal financiado por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones.