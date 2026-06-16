Ousman Umar inspira 'Viaje al país de los blancos': "De lo que hay que hablar es de prioridad humana, no nacional"

1096795.1.260.149.20260616150214 El actor Ousman Umar durante una entrevista por la película ‘Viaje al país de los blancos’, en los Cines Verdi, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). El largometraje se basa en el libro homónimo del activista ghanés Ousman Umar y narra su travesía mi - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El activista, divulgador y escritor Ousman Umar, cuya historia inspira la película 'Viaje al país de los blancos', ha reivindicado que "la prioridad debe ser humana, no nacional" frente a los discursos sobre inmigración y ha advertido de que España está "desaprovechando" el potencial de miles de personas migrantes que podrían contribuir a la sociedad y a la economía si regularizaran su situación.

"Me da pena escuchar ese mensaje. La camiseta que llevas seguramente esté hecha de algodón y en España no hay campos de algodón. Solo pido reflexionar un poquito, no pido mucho, y así se darían cuenta de que de lo que hay que hablar es de prioridad humana, no nacional", ha afirmado Umar en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado por la iniciativa de Vox de priorizar a la sociedad nacida en España, con motivo del estreno en cines de 'Viaje al país de los blancos' el próximo 26 de junio.

En este sentido, sostiene que el elevado número de solicitudes de regularización extraordinaria -900.000 según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- evidencia que existen muchas personas que ya viven en España cuya capacidad está siendo "desaprovechada".

"Todas esas personas están viviendo aquí de una forma desaprovechada porque no son gente enferma, son gente fuerte porque cualquiera que supera eso te aseguro yo que es como ir a la mili prácticamente. Estamos desaprovechando una gran comunidad de personas que pueden estar trabajando, contribuyendo a nuestra sociedad y al crecimiento económico. En vez de estar viviendo al margen de la sociedad, podrían estar legalmente contribuyendo a nuestra situación en el país", ha señalado.

Preguntado por quienes creen que una regularización podría incentivar nuevas llegadas, Umar recuerda que la emigración española también existió y cita las pateras que partieron hacia Venezuela tras la Segunda Guerra Mundial. "Aquellas pateras no eran de ghaneses, ni senegaleses, ni malienses. Eran españoles", subraya.

Asimismo, considera que Europa está centrando el debate en levantar "muros" y establecer diferencias entre personas en lugar de abordar las causas de la migración. "Lo que está ocurriendo ahora, de levantar muros, marcar, diferenciarnos es por el afán de poder. No me creo que se promueva la ideología contra los migrantes por ignorancia, no lo creo. Yo con 18 años no sabía leer ni escribir, pero desde entonces he leído un poquito. Solamente lo hacen por intereses propios del poder y les da igual el precio que paguen", afirma.

Pese a ello, evita buscar culpables ante la crisis migratoria y prefiere poner el foco en quienes trabajan para mejorar la situación. "Antes de hablar de culpables, yo hablaría de las personas que realmente han hecho cosas para mejorar porque algunas se han dejado literalmente la piel. Lo único que nos puede cambiar es el amor puro", asegura.

EL "BENJAMIN BUTTON" QUE VOLVIÓ A SER NIÑO EN ESPAÑA

Más allá del debate migratorio, Umar explica que se siente identificado con el personaje de Benjamin Button porque su vida transcurrió a la inversa. "Mientras que los niños en Occidente crecen protegidos entre algodones hasta alcanzar la edad adulta, yo cuando nací automáticamente tuvieron que deshacerse de mi (su madre murió en el parto y según la creencia de su tribu él debía morir también). Y no solo eso, a los 9 años tuve que empezar a trabajar para sobrevivir", ha relatado.

"Una vez llegué a España, tuve la suerte de que una familia me dio cobijo y volví a nacer. Es cuando volví a ser un niño y tener unos padres que se preocupaban y me protegían o que me compraba zapatos. Yo no recuerdo que en mi infancia alguien se preocupara por comprarme una camisa", ha agregado.

"FORTUNA" DE LLEGAR VIVO TRAS 5 AÑOS DE TRAVESÍA

Ousman Umar insiste en que no quiere ser visto como "un caso de éxito" ni como "un héroe", sino como una persona que tuvo "la fortuna indescriptible de llegar vivo" después de cinco años de travesía desde Ghana. "No estoy demostrando cuánto talento poseo, sino la esperanza en la humanidad, porque muchísima gente hizo posible que hoy esté donde estoy", sostiene.

"No tengo más remedio que compartir la fortuna que he tenido con los demás. Por eso toda mi energía la canalizo para poder construir escuelas allí (en Ghana) para que esos niños y niñas tengan formación, información y oportunidades. Nadie se marcha de su casa si tiene alternativa. Nadie", apostilla.

DISCURSO ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Ousman Umar ha fundado la ONG 'NASCO Feeding Minds' para evitar que historias como la suya se sigan produciendo. Por esta razón, ha colaborado con las Naciones Unidas en el Foro Mundial de las Migraciones y la UNESCO y en 2022 le dieron la oportunidad de dar un discurso ante los líderes del mundo.

Precisamente, preguntado por si siente que su discurso ante Naciones Unidas en 2022 ha tenido efecto, asegura que prefiere quedarse con los avances conseguidos gracias al trabajo de muchas personas. "Razones para decir que no me han escuchado tengo mil y una, pero prefiero ver una razón que demuestra que sí: pasar de tener ocho o diez colegios en Ghana a más de 22 centros informáticos que benefician a más de 58 colegios", destaca.

"Los grandes cambios vienen por pequeñas acciones. Yo prefiero contar con esas pequeñas acciones, es verdad que las grandes si alguien en algún momento quisiera hacer algo se puede, pero he tenido la gran suerte de contar con mucha gente buena. Lo decía la madre Teresa de Calcuta: 'Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, esos son literalmente los que van a cambiar el mundo", ha mencionado.

DIFERENCIAS EN EL PROCESO MIGRATORIO

Veinte años después de su llegada a España, Umar reconoce que entonces existían "muchas lagunas" legales y recuerda que "legalmente no se podía dejar a un menor en la calle" como le ocurrió a él.

Aun así, evita hacer una valoración negativa del sistema de acogida porque prefiere quedarse con lo positivo. "Me siento tan agradecido por la acogida que he tenido que no tengo más remedio que agradecer la suerte que he tenido. Este país me dio la oportunidad de volver a nacer", afirma.

En la actualidad, prefiere centrar sus esfuerzos "en trabajar en el origen", convencido de que ahí "reside el cambio", aunque sea "más lento". "Es el más eficaz", sentencia.

REVIVIR SU INFANCIA PARA LA PELÍCULA

En 'Viaje al país de los blancos', Umar no solo inspira la historia, sino que también participa como actor interpretándose a sí mismo. Una experiencia que reconoce que fue mucho más dura de lo que imaginó.

"Pensaba que iba a jugar, que iba a ser divertido, pero cuando entras en ello te das cuenta de que de jugar no tiene nada", explica. Según relata, el rodaje le obligó a "volver a mirar a los ojos" del niño que fue y a revivir "el frío, el miedo indescriptible y la agonía de pensar cada minuto que mañana ya no estaría" durante los cinco años que duró su viaje hasta España.

Asimismo, confiesa que hubo escenas especialmente difíciles porque le hicieron revivir un trauma que compara con pedir a una víctima de una tortura que vuelva a atravesar esa experiencia. "Desde el punto de vista emocional era un golpe demasiado duro", asegura.

Aunque admite que hubo momentos en los que tenía que abandonar el rodaje, finalmente decidió continuar porque estaba convencido de que la película podía ayudar a generar empatía y cambiar vidas. "Acepté seguir adelante porque es por un bien mayor. La cantidad de vidas que podemos cambiar solo empatizando con estas escenas tan difíciles. Por eso lo he hecho", concluye.