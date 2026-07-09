La Policía espera elevar este año "ampliamente" las 1,7 millones de tarjetas de extranjero de 2025 por la regularización

El Jefe de Sección de Documentación de Extranjeros y Cita Previa, Juan Gabriel Zarza Martín, en el I Congreso de Extranjería del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).- EUROPA PRESS



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Policía expidió 1.734.945 de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) durante el 2025 a ciudadanos de 163 nacionalidades diferentes, cifra que prevé superar "ampliamente" este año debido a la regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha puesto de manifiesto el Jefe de Sección de Documentación de Extranjeros y Cita Previa, Juan Gabriel Zarza Martín, en el I Congreso de Extranjería del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), celebrado este jueves en el Movistar Arena.

Por perfiles, Zarza Martín ha informado de que Marruecos encabezó el volumen de tramitaciones con un incremento superior a las 300.000 tarjetas expedidas, seguida de Colombia y Venezuela. Hasta mayo, la Policía ha expedido este año un total de 721.968 tarjetas.

Igualmente, ha señalado que las 201 unidades de documentación pueden encontrarse con "problemáticas" en el momento de expedir las tarjetas como son dificultades idiomáticas con los usuarios, una normativa en constante evolución y problemas de comunicación con el resto de organismos implicados. También ha apuntado que la Policía se encuentra en el "último eslabón" de la cadena administrativa y objeto principal de las quejas ciudadanas.

MEDIDAS FRENTE AL VOLUMEN DE TARJETAS

Ante el incremento previsto debido a la regularización extraordinaria, ha detallado que se ha activado un plan de choque que incluye la ampliación de puestos, la reconversión de ventanillas de DNI a TIE, la solicitud de funcionarios interinos y la apertura de oficinas por las tardes y los sábados mediante horas extraordinarias. Asimismo, ha indicado que, en la mayoría de provincias, funciona una prueba piloto para asignar citas de forma automática una vez concedida la resolución de extranjería.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 1,2 millones de extranjeros han solicitado la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo acabó el 30 de junio.

En el acto también ha participado la secretaria de Estado, Pilar Cancela, que ha destacado el "refuerzo" personal y presupuestario que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior, con el objetivo de cubrir el volumen de TIE que requerirá el proceso de regularización.

Durante su intervención, Cancela se ha referido al proyecto piloto que ha mencionado Zarza Martín y ha dicho que si hubiese funcionado en todas las autonomías habría supuesto "un sueño" para la gestión migratoria. "Eso hubiera tranquilizado muchísimo a todo el mundo, pero al final no pudo ser", ha lamentado la secretaria de Estado, quien, no obstante, ha matizado que se sigue avanzando en esa dirección y que Interior está poniendo "especial énfasis" en esta fase final.

También ha mandado un mensaje de tranquilidad a todos los solicitantes a la regularización, garantizando que no operará el silencio administrativo negativo. "Toda persona que haya presentado una solicitud va a tener una resolución comunicada, sea confirmatoria o sea denegatoria", ha afirmado, al mismo tiempo que ha recordado que la Administración dispone de un plazo de tres meses para resolver, el cual puede suspenderse temporalmente en caso de que sea necesario subsanar documentación.

Frente a quienes acusan al Ejecutivo de provocar un "efecto llamada", la secretaria de Estado ha argumentado que el verdadero imán para la inmigración es la buena coyuntura económica del país. "El principal efecto llamada es la situación económica y social de crecimiento sostenido que tiene España. Los flujos se incrementan cuando España tiene los mejores datos de crecimiento", ha afirmado.

DISCURSOS DE ODIO CONTRA MIGRANTES

De la misma manera, Cancela ha alertado de los "discursos de racismo, odio, xenofobia y deshumanización de los migrantes". "Es un discurso tremendamente peligroso, es un discurso que está incorporado a la acción política, al discurso político, es un discurso de crispación, de deshumanización y sobre todo de exclusión", ha avisado.

En esta línea, ha llamado a "cambiar la mirada" con valores de convivencia. "La convivencia y la diversidad es la mayor riqueza que puede disponer una comunidad, una sociedad, un país y España es así. España es solidaria, lo ha demostrado a través de su historia siempre. Lo seguirá demostrando porque es lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país Así que vamos a hacerle caso a la inmensa mayoría y sigamos construyendo ese camino así", ha apuntado.