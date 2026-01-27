El PP ve "frívola" la regularización "masiva" de migrantes del PSOE para "intentar tapar si es seguro coger un tren hoy"

1046127.1.260.149.20260127122148 Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha criticado que el Consejo de Ministros apruebe este martes una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos.

"El Gobierno sigue frivolizando con cuestiones importantes, lo trae en estos momentos para intentar tapar de lo que están hablando todos los españoles que es si es seguro coger un tren hoy", ha asegurado Muñoz en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, ha apuntado que "se están cambiando las velocidades de los AVE todos los días en distintas vías. "¿Es seguro coger un tren? de eso no quiere que hablemos el Gobierno", ha criticado.

Muñoz ha trasladado al Ejecutivo que no cuente con el PP "en sus cortinas de humo" y ha afirmado que su formación no ha "cambiado de opinión" respecto a la regularización extraordinaria de migrantes.

En este sentido, ha explicado que al Congreso se trajo una iniciativa legislativa popular y se debatió su tramitación en el Pleno. "Nosotros dijimios que 'sí', que estábamos dispuestos a debatir y que además plantearíamos muchísimas enmiendas y que ya veríamos en función de cómo quedase esa ILP", ha comentado.

"Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante cinco meses y no al empleo, que es la postura que lleva teniendo el Partido Popular no solo ahora, sino durante muchos años y, por lo tanto, nosotros no hemos cambiado nuestra postura", ha zanjado.

Respecto a que Podemos se abra a negociar el traspaso de competencias a Cataluña tras el acuerdo alcanzado con el PSOE, Muñoz ha asegurado desconocer este asunto pero ha destacado que le "resulta sorprendente": "Deberá explicar Podemos por qué lo que antes era racista ahora ha dejado de serlo".