El PSOE y sus socios tumban en el Congreso la iniciativa del PP para declarar indelegable la política migratoria

Socialistas defendieron en el debate que el acuerdo con Junts es una delegación de competencias y 'populares' les pidieron recapacitar

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios han tumbado este jueves en el Congreso la proposición no de ley del PP para declarar indelegable la política migratoria, que ha contado únicamente con el apoyo de los 'populares' y de Vox.

Los 'populares' reclaman en la iniciativa que la Cámara Baja inste al Gobierno a "ejercer sus funciones de control y ordenación de los flujos migratorios", así como "de las fronteras marítimas y terrestres en todos los territorios del Estado". Así lo ponen de manifiesto en referencia a la proposición registrada hace una semana por los socialistas y los de Carles Puigdemont para delegar las competencias de inmigración a Cataluña.

Durante el debate de la iniciativa, que tuvo lugar el martes, el portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió a los socialistas que recapacitasen para que "España vuelva a la senda de la cordura". A juicio de los 'populares', Europa necesita unas fronteras "fuertes" y "seguras" para luchar contra el terrorismo internacional, contra la delincuencia global y contra las amenazas híbridas.

"En eso debería estar centrada una política migratoria seria de un Estado miembro de la Unión Europea, y no en discutir sobre cuál va a ser el nivel de catalán necesario para obtener la residencia", recalcó.

Además, reprochó al PSOE que no acepte el pacto de migración del PP para frenar el "descontrol migratorio" y reforzar las fronteras españolas y sí un Pacto de Estado catalán para levantar nuevas fronteras dentro de España. "No es normal que tengamos que pedir al Gobierno que mantenga su competencia exclusiva e indelegable sobre el control de fronteras, las concesiones de asilos o de permisos de trabajo y residencia", subrayó.

En este sentido, Tellado pidió que "España sea un Estado europeo normal, que defienda sus fronteras y que participe en la defensa de Europa". También demandó que sea un Estado que defienda a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no les "abandone". "Pedimos que las fronteras sean un instrumento para fortalecer a nuestro Estado y no un mecanismo en manos de quienes quieren debilitarlo", añadió.

Por su parte, el socialista José Zaragoza recalcó que el acuerdo con Junts no se trata de una cesión de competencias en inmigración, sino en una delegación, una colaboración. También destacó que el expresidente del Gobierno José María Aznar fue quien delegó las competencias de tráfico, así como el despliegue de los Mossos d'Esquadra.

El socialista también indicó que al PP le "molesta" la colaboración porque es "más de confrontación". "Y no entiende que solo desde la colaboración de trabajar juntos avanza unido el país. Lo que rompe España es el odio y el insulto. Lo que le une es la esperanza y el diálogo. Por eso pierden. Van de la mano del odio y practican el insulto. Las leyes y normas sobre migración siguen siendo las mismas que se aprobaron en esta Cámara", aclaró.

Asimismo, Enrique de Santiago, de Sumar, recordó que el PP gobernando acordó delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas. Además, avanzó que su grupo apoyará la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma, siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en España.

Por su parte, Rocío de Meer, de Vox, señaló que la "bipolaridad política" de Tellado "daría risa si no fuera porque es gravísima". En esta línea, acusó al PP de tener "mucho que ver" en las políticas que están cambiando el rostro de Europa, que están "acabando con vidas de españoles y con vidas de europeos". Estas medidas explicó que están haciendo "inhabitables" y convirtiendo en "auténticos estercoleros multiculturales los barrios españoles.

En este sentido, De Meer apuntó que el expresidente del Gobierno José María Aznar "fue el gran abridor de las fronteras de España". "Tiene el copyright de las regularizaciones masivas", indicó.

PODEMOS: "CARRERA PARA VER QUIÉN ES MÁS RACISTA"

Por Podemos, Javier Sánchez, dijo que es "lamentable" que los grupos políticos estén "ante una carrera para ver quién es más racista". "Y es aún más triste que esa carrera sea sumado el Partido Socialista", agregó. También avanzó que su formación no quiere "ni descentralizar el racismo como proponen Junts y PSOE, ni centralizarlo como propone el Partido Popular".

Mientras, Josep María Cervera, de Junts, acusó a Tellado de "incoherente", porque el acuerdo con el PSOE para delegar las competencias en migración "hace lo que hizo el PP con el Grupo Parlamentario Catalán en 1993". "Ustedes marcaron el camino. Nosotros lo seguimos, lo profetizamos y lo ejemplaríamos, porque Cataluña ya ha demostrado la capacidad para gestionar mejor ámbitos donde las competencias eran del Estado", añadió.

Igualmente, por ERC, Jordi Salvador destacó que hay su "problema político y democrático" con Cataluña y acusó al PP de tener "catalanofobia". "Estas competencias harán que la administración, en temas de inmigración, sea mucho más eficaz que los que tienen ustedes o los que han construido ustedes", afirmó.

Alberto Catalán, de UPN, expuso que el PSOE busca con el pacto con Junts "trocear" la política migratoria para comprar votos para mantenerse en el poder. "Se está renunciando a principios en un mercadeo vergonzoso", subrayó.

Por parte del BNG, Néstor Rego, destacó que "no sorprende" que el PP se oponga a la cesión de competencias "porque está en su ADN centralista e españolizador". Además, indicó que su formación no entiende por qué es ser "xenófobo" que las personas inmigrantes aprendan catalán en Cataluña o gallego en Galicia, y no lo es cuando se les obliga a aprender español.

Finalmente, Maribel Vaquero, del PNV, solicitó hacer el debate sobre las competencias en migración "cuando corresponda" y no cuando al PP le interese.