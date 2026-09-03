Rego afirma que la crisis en Ceuta se debe al "fracaso" del modelo migratorio y pide al PP firmar traslados de menores

1113948.1.260.149.20260903091630 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la crisis en Ceuta se debe al "fracaso" del modelo migratorio y ha pedido al PP firmar los traslados para derivar a 500 niñas a la Península.

"Lo que ha sucedido en Ceuta es el fracaso de un modelo migratorio. De un modelo migratorio que se vota en Bruselas y se aplica en la frontera sur o en las fronteras exteriores de la Unión Europea", ha asegurado en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha indicado que este modelo migratorio "ha generado una crisis sin precedentes en la ciudad de Ceuta" y una "crisis humanitaria de las más graves" de la frontera sur.

"Ese modelo de externalización de alquiler de la soberanía de nuestra frontera a terceros países, en este caso a Marruecos, ha generado esta crisis. Ese modelo está votado por el Partido Popular y por Vox en las instituciones europeas", ha recordado.

Asimismo, la ministra ha señalado que, al contar con una frontera sur externalizada y controlada por un tercer país, "cuenta mucho pensar" que se hayan podido mover "80.000 personas" sin que las autoridades de ese Estado tuvieran conocimiento.

"No parece que esté siendo beneficiosa, que esté siendo razonable, la política de apaciguamiento con Marruecos que pasa, por ejemplo, por renunciar a cuestiones tan importantes como la cuestión de la autodeterminación del pueblo saharaui", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que la solidaridad con Ceuta "pasa primero por destinar recursos" y después "por sacar a las personas más vulnerables de la ciudad", con el objetivo de "desinflamar" la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

"Hemos puesto a disposición, ya están operativas, 500 plazas en Península para trasladar a niñas muy vulnerables que hay en este momento en la ciudad de Ceuta. Esto contribuiría significativamente a rebajar la tensión y, por supuesto, a tratar de una manera humanitaria a estas niñas", ha expuesto, al mismo tiempo que ha añadido que "está a falta de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta, firme el traslado".

Tras llamar a la "responsabilidad" de los 'populares', ha avanzado que se podría comenzar "hoy mismo" con el traslado de las niñas a la Península. "Es absolutamente prioritario", ha recalcado.