Rego estima que quedan 1.200 menores migrantes por filiar en Ceuta, que se sumarían a los 1.478 identificados

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia del congreso, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha precisado que quedan 1.200 menores migrantes por filiar en Ceuta, que se sumarían a los 1.478 identificados.

"Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba que el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar", ha asegurado la ministra en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para abordar su gestión en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la diputada del PP Ana Alós haya preguntado en su intervención por el número de menores que permanecen en Ceuta.

"Cuántos menores hay en Ceuta en estos momentos? Porque el juego que ustedes han llevado con las cifras ha sido una vergüenza. Usted ha hablado de 2.900, luego se ha dicho por parte de Interior que son 1.500 los que se han filiado y se ha dicho que ahí están incluidos los que ya tenía Ceuta acogidos. Hoy usted ha dicho que 1.478. El presidente esta mañana ha dicho que 1.200. ¿Sabe usted cuántos menores hay o sólo sabe los que quiere repartir?", ha cuestionado la 'popular'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, que quedarían en Ceuta "en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son menores no acompañados".

En este sentido, Rego ha indicado que le hubiera gustado que el proceso de identificación de los menores "hubiera sido más rápido" y ha añadido que se trata de "más de 2.000 niños y niñas".

Asimismo, ha pedido responder si es "viable" que esos 2.000 menores permanezcan en Ceuta y ha dicho que puede plantear una acogida en Península, "como mínimo", de los perfiles más vulnerables para que el procedimiento "siga su curso". "Y en el caso de que sea viable la reagrupación familiar, hágase, pero insisto en que tiene que hacerse con garantías", ha subrayado.

Previamente, durante su primera intervención en la Comisión, la ministra ha cifrado en 1.478 los menores que se encuentran actualmente en los sistemas de protección de la ciudad autónoma.

Además, ha avisado del cambio de perfil migratorio de menores no acompañados que han entrado en la ciudad de Ceuta. "Nos hemos encontrado con que en este momento tenemos ya identificadas a 700 niñas. Es decir, ha cambiado sustancialmente el número de niñas que han llegado y muchos menores menores de 13 años", ha indicado.

760 NIÑAS

Respecto a las niñas migrantes que permanecen en Ceuta, Rego ha detallado que son 760 y que 300 de estas se encuentran en entidades vecinales, aunque también supervisadas o custodiadas por la Policía. De la cifra total, ha precisado, además, que 233 son menores de 13 años.

"Tenemos perfiles de realidades muy diversas, también se está trabajando con esto pero puedo adelantar algunas realidades muy duras, muy duras, durísimas. Estamos hablando de niñas que están huyendo de violencia sexual, de matrimonios forzados, de malos tratos, de situación de calle y un número notable de niñas de LGTBIQA+", ha apuntado.

Del mismo modo, ha explicado que los equipos desplazados a Ceuta trabajan con la "máxima diligencia posible" para tramitar las solicitudes de protección internacional de los menores migrantes. Rego ha remarcado que se están realizando entrevistas personalizadas a cada niño para evaluar su historia individual, un proceso "sensible" que ha añadido que requiere tiempo, espacios adecuados y personal especializado.

Para acelerar estos procedimientos, ha informado de que el Ministerio ha desplegado una unidad específica de apoyo mediante entidades sociales que reforzará el trabajo de la Delegación del Gobierno. "Si puedo decir que hay nacionalidades de países que están en conflicto bélico y, por tanto, cabe pensar de manera casi más intuitiva que van a ser solicitantes de asilo, pero todavía no tenemos el número exacto porque son elementos muy sensibles y cuando hablamos de menores más sensibles todavía", ha aseverado.

Por otro lado, al ser preguntada sobre el funcionamiento de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes entre comunidades autónomas, Rego ha afirmado que "funciona". "2.000 expedientes resueltos a lo largo de este último año", ha señalado, al mismo tiempo que ha añadido que seguirá "insistiendo en mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas a pesar del plantón, del rechazo y demás".

Finalmente, la ministra ha defendido que "Ceuta no puede sostener una cifra de más de 2.000 niños y niñas en su sistema de acogida" y que "lo lógico" es que haya una acogida en territorio. Así, ha avanzado que actualmente hay 2.000 plazas habilitadas en el sistema de acogida de España que no están ocupadas.