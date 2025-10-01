Rego sobre la regularización de 500.000 migrantes ya: "Es una cuestión de justicia y es perfectamente viable"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura la Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso de los Diputados, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Se trata de un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económ - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este miércoles la inmediata regularización de medio millón de migrantes. "Es una cuestión de justicia y es perfectamente viable además", ha manifestado.

Así lo ha expresado la ministra Rego en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha recordado "que ha habido una enorme movilización ciudadana precisamente" para pedirlo. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021.

En abril de 2024 fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox. Lleva más de un año estancada en el Congreso.

Sobre si le preocupa la propuesta migratoria del PP, Sira Rego ha hablado de "desesperación" y de "falta de escrúpulos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "parece una marioneta" del presidente de Vox, Santiago Abascal, "plagiando" su programa.

La titular de la cartera de Juventud cree que Feijóo "se equivoca" porque "golpear los Derechos Humanos nunca es una buena idea en términos generales" y un "error" desde la perspectiva de los propios intereses del Partido Popular. Así, ha añadido que las personas de las que habla el líder del PP son "seres humanos" y están aportando a la sociedad.

Respecto a la situación de la derivación a otras comunidades de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Rego ha afirmado que es "muy buena noticia" que se haya podido reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. "Yo creo que es un hito importante y a mí personalmente me parece que debemos estar orgullosas del país que estamos construyendo", ha declarado.

En este sentido, Rego ha destacado también que "muchas" comunidades están poniendo "muchísimas dificultades, a veces, puramente procedimentales, cuando en el transformo, en realidad lo que hay es una posición ideológica, es una posición racista". La ministra ha señalado que el Gobierno ha facilitado el "entendimiento", la "participación" y el "proceso de construir" procedimientos garantistas con los menores.

Finalmente, la titular de la cartera de Juventud ha añadido que "ya están empezando a darse estos traslados" de menores migrantes solos y considera que van "a estar en condiciones de cumplir con los plazos" dados en el calendario.