La regularización dispara los mensajes de odio en redes sociales que en abril representaron el 85% del total

Infografía sobre los efectos de los mensajes de odio en redes sociales. - OBERAXE

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 85% de los contenidos en redes sociales monitorizados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en el mes de abril buscaban desacreditar a las personas migrantes, al presentar a este colectivo como amenaza (un 55%) o incitar a su expulsión (un 30%). Este dato coincide con el inicio, el pasado 16 de abril, de la regulación extraordinaria de migrantes el pasado

Así se desprende de los datos publicados en el Boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estas dos categorías se han incrementado de forma "significativa" respecto al mes anterior, cuando los contenidos que incitaban a la expulsión representaban un 16% de los mensajes --casi la mitad que en abril--, y los que desacreditaban al colectivo eran un 36%, lo que supone 19 puntos porcentuales menos.

El informe ha relacionado este aumento del descrédito con el inicio del proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria para personas extranjeras en situación irregular. Para OBERAXE, se aprecia el incremento de "los episodios prototípicos relacionados con "políticas públicas" que, en marzo no tenían la relevancia suficiente para ser destacados en el informe y en abril suponen casi uno de cada cuatro comentarios (24%)".

Además, el Boletín ha señalado episodios concretos como las imágenes de las colas en los consulados, como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

RETIRADA DEL 56% DE CONTENIDO POR LAS PLATAFORMAS

En el mes de abril, el sistema FARO ha detectado 39.559 mensajes de carácter racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo, lo que supone un incremento del 20% respecto a los 32.941 comentarios detectados en marzo.

La tasa de retirada de los contenidos de odio por parte de las plataformas se redujo, ya que eliminaron un 56% de los mensajes reportados respecto a un 62% retirado en marzo. Ésta es la conclusión del Boletín de discurso de odio en redes, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

El informe ha destacado la incidencia del proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria en relación con los grupos diana. El contenido dirigido hacia la categoría genérica "inmigrantes" ha representado el 13% del total de mensajes por primera vez.

Es el tercer grupo más referido tras las personas del norte de África, que protagonizaron un 54% de los comentarios, o los musulmanes, que concitaron un 38% de los mensajes.

Sin embargo se han reducido los mensajes que deshumanizan a las personas, que pasan de un 39% en marzo a un 13% en abril. También se reducen notablemente los contenidos vinculados con el "conflicto armado", que fue uno de los principales detonantes en el mes de marzo (38%) y, en abril, baja hasta un 11%.

Respecto a la actividad de retirada de contenidos de las plataformas, TikTok sigue siendo la más eficiente, con un 86% de mensajes retirados. Por su parte, X retiró el 83%, Instagram un 65%, Facebook el 40% y YouTube el 11%.