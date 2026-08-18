Regularización Ya denuncia falta de citas para solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero y un mercado irregular

Archivo - Los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela (c) y Borja Suárez (i), junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez (d), durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Inclusión - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Regularización Ya ha denunciado la falta de citas disponibles para realizar el trámite de toma de huellas en la solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y un mercado irregular paralelo con precios de hasta 500 euros.

"No hay citas para huellas y el mercado paralelo de venta aumenta, como también el precio, que oscila entre 200 y 500 euros, según el grado de desesperación que tengan los solicitantes para no perder la residencia. Faltan máquinas para expedir Ministerio del Interior", ha asegurado Regularización Ya en un mensaje en redes sociales.

Así lo ha expresado en respuesta a una mensaje de la Secretaría de Estado de Migraciones en el que informa de que los migrantes que hayan obtenido una resolución favorable a su solicitud de regularización deben solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde la notificación.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes que residen en España comenzó en abril y acabó el 30 de junio, con 1.174.978 solicitudes presentadas.