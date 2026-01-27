Regularización Ya pide que se informe sobre la regulación de migrantes "en varios idiomas y por canales oficiales"

Archivo - Varias personas durante una manifestación contra la xenofobia, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Regularización Ya, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes, ha reclamado este martes que la información sobre la regularización extraordinaria que el Gobierno ha pactado con Podemos llegue "en varios idiomas" y a través de "canales oficiales".

"Con la regularización de la dana (de Valencia) hemos visto que no solamente es suficiente la regularización y el real decreto sino que la información tiene que llegar a todas las instituciones públicas para que facilite este trámite administrativo a nuestras comunidades. Y es también importante que la información llegue en varios idiomas y de canales oficiales", han dicho los portavoces en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Por tanto, ahora su "lucha" seguirá en ello y se mostrarán "vigilantes" sobre cómo se va a ir desarrollando este proceso de regularización.

Más allá de ello, los representantes de Regularización Ya han celebrado que el Gobierno "finalmente" les ha escuchado. Durante la rueda de prensa, los portavoces también han dado a entender que saben que el acuerdo entre el PSOE y Podemos surge por la oposición inicial de Podemos a delegar las competencias de inmigración a Cataluña y que por ello el Gobierno "tenía muchísimo interés" en sacar adelante esta regularización extraordinaria. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este mismo martes que su formación está abierta a negociar esta la transferencia.

EL PSOE, POR "INTERÉS"; PODEMOS, "CLAVE"

Así, ha explicado que el PSOE tiene "mucho interés" en "sentarse a hablar" con Junts y Podemos "ha sido clave" en la petición que lanzaban desde la organización a todos los partidos de que "durante esa votación del traspaso de competencias se pusiera como condicionamiento una regularización extraordinaria". "Esto no sólo habla de un avance en materia de derechos de migración, sino un avance en la democracia española porque esto está haciendo que la democracia en España sea real", ha celebrado.

De manera más general, han recalcado que este es un día "histórico" y que están "contentos" de que muchos vayan a poder regularizar una situación "tan opresiva". "La irregularidad es una cárcel invisible, solo las personas que la han vivido le pueden saber", han subrayado.

Para ellos, esta regularización es "justicia social" y "un avance importantísimo" tanto para la democracia española como para la economía del país. "Sabemos que muchas personas trabajan en la invisibilidad, (esta regularización). También va a reforzar algo de lo que siempre se habla de una manera utilitarista ¿no? Que detrás de cada vida más que un trámite existe una vida digna con una maleta llena de sueños, de esperanza y lucha", han reivindicado.

Además, han incidido en que no será necesario renunciar a la solicitud de protección internacional para acogerse a ella. "Se podrá solicitar simultáneamente", han destacado.