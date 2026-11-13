Sánchez apunta a la "integración" como el desafío de la migración: "El debate sobre la seguridad no me da ningún miedo"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Juan Vega - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado a la "integración" como el principal desafío que tiene España respecto a la inmigración y ha asegurado que el debate sobre la seguridad no le da "ningún miedo".

"Los índices de criminalidad, pese a haber aumentado con la llegada de la inmigración, están ahora mismo en unos niveles que, si nos comparamos con otros países como Francia o Alemania, tenemos unos índices bastantes bajos", ha señalado Sánchez durante su entrevista en el podcast de Jordi Wild, 'The Wild Project', recogida por Europa Press.

En este contexto, ha destacado el plan de regularización extraordinaria de 1.200.000 migrantes que sacó adelante el Gobierno. "500.000 personas ya está trabajando y cotizando. No nos quitan el puesto de trabajo ya que la tasa de paro de los nacionales ha bajado", ha asegurado.

Para el candidato socialista, la migración, desde el punto de vista económico, "es también una garantía de tener unos servicios de calidad y de tener unas pensiones dignas".

No obstante, ha precisado que "el migrante es de la población que menos utiliza esos servicios públicos" y ha recalcado que en España "el 25% del crecimiento económico es por el aporte de la migración".

En su intervención, Sánchez ha detallado que, del 100% de los migrantes que llegan a España, "el 40% son europeos, el 40% son latinoamericanos y el resto son o bien africanos o bien asiáticos".

Ante estos datos, han intervenido, a petición de Jordi Wild, los verificadores contratados para cotejar los datos, Iván Muñoz y Javier Collado, quienes han informado al presidente del Gobierno que los migrantes que más llegan a España vienen de Colombia, Marruecos y Venezuela.

"Aquí tenemos que el marroquí, por ejemplo, es un porcentaje elevadísimo", ha señalado Jordi Wild, al tiempo que Sánchez ha reconocido el dato: "Es verdad".

Respecto a la entrada masiva de migrantes que se produjo este verano en Ceuta, el líder socialista ha incidido en que la respuesta que han dado como país, tanto en la crisis de frontera como en el tratamiento humanitario de las personas, sobre todo migrantes, y en la expulsión de los que no tenían derecho a solicitar la protección internacional por los trámites debidos o porque han cometido delitos, ha sido "la propia de un gran país" como es España.

"Nosotros, en un tiempo récord, aumentamos la capacidad de acogida temporal a más de 7.000 plazas. Hoy, afortunadamente, la situación en Ceuta está yendo hacia la normalidad. Para mí, los ceutíes tienen los mismos derechos y van a tener la misma protección que un ciudadano de la M-30 de la capital de España", ha manifestado.

Sánchez también ha defendido que la fuerza del Estado en lo que respecta al control de fronteras y el respeto a la integridad territorial "no se contrapone con el respeto a los derechos humanos de los migrantes": "Tienen que ser tratados como cualquier otra persona, con sus derechos, su solicitud de asilo, de protección internacional, ver si es factible o no es factible y, sobre todo y ante todo, con los menores, porque realmente los que entraron eran sobre todo eran menores".