Sánchez "puede entender" que Ceuta "esté enfadada" por la crisis migratoria: "La resolveremos"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha admitido este jueves, en una entrevista con Manu Sánchez en el programa de RTVE 'El Perro Andaluz', que "puede entender" que Ceuta "esté enfadada" porque no ha recuperado la normalidad tras la crisis migratoria.

"También le digo a los ceutíes que no ha habido gobierno que haya transferido más recursos durante estos últimos ocho años en la historia de la democracia Ceuta, no ha habido un presidente del Gobierno que haya visitado tantas veces Ceuta y, desde luego, nosotros vamos a resolver esta crisis como lo estamos haciendo desde el primer minuto", ha recalcado.

Asimismo, ha defendido que La Mareta, en Lanzarote, donde pasó sus vacaciones de verano, dispone de conexión y medios para seguir trabajando. "Un presidente del gobierno, créeme si te digo esto, Manu, es 24-7, con independencia de cuál sea el código postal, presidente del gobierno", ha recalcado.

A lo largo de la entrevista, el presentador y el presidente han abordado los insultos que ambos han recibido en sus respectivos ámbitos: Manu Sánchez por su incorporación a RTVE y Pedro Sánchez por su actividad política.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha señalado como una de las tareas pendientes de la legislatura que se conozca quién está detrás de las cuentas en redes sociales.

"Tú te metes en un restaurante, te dan una comida que te lleva al hospital, que es mala y el autónomo o el pequeño empresario que tiene ese restaurante puede ir a juicio y puede ser condenado por la calidad de los alimentos que da y lo que cocina. Esta gente, con el algoritmo que tiene y con el anonimato, pueden hacer lo que quieran y no tienen ningún tipo de responsabilidad penal", ha protestado.

"ABSOLUTO RESPETO AL CREDO RELIGIOSO"

El presidente del Gobierno ha recalcado su "absoluto respeto" al credo religioso al ser preguntado por el funeral religioso celebrado esta semana en Urda (Toledo) por las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario.

"Absoluto respeto al Arzobispado de Toledo, como también en Huelva, como también en Sevilla, en fin, el credo religioso lo respeto como no puede ser de otra manera", ha señalado.

No obstante, ha recordado que España es un Estado aconfesional y ha defendido que las ceremonias religiosas son "compatibles" con los homenajes de ámbito estatal, como los impulsados tras la pandemia o la dana de Valencia de 2024.

"Son compatibles, además, el otro día, estuvo (el vicepresidente del Gobierno) Carlos Cuerpo; la ministra Milagros Tolón, que fue alcaldesa de Toledo; y la ministra Robles", ha indicado.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

El presentador ha bromeado sobre si, después de las crisis que ha afrontado, "no sería buena idea que empezara a creer en Dios". Ante esto, Sánchez ha señalado que "menos mal" que está el PSOE gobernando.

"Hemos tenido otras crisis, gobernadas por otra gente, y oye, no hubo ERTEs, no hubo transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia, tampoco a los autónomos", ha indicado.

Ambos también han hablado sobre el Papa, de quien el presentador ha dicho que "dice cosas que podría suscribir". Por su parte, Pedro Sánchez ha recordado que el pontífice ha votado en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, al igual que la 'punkie', en referencia a Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026.

El presidente ha aludido a la canción de la artista 'El poder de la gente' y a sus declaraciones en una rueda de prensa en Oviedo con motivo del galardón, en las que defendió que "ahora lo fundamental es votar".

"Y es lo que ha pasado en EEUU, lo que ha pasado en Brasil, y oye, si la gente se moviliza en España, yo estoy convencido de que ganamos a la involución. Fíjate que los datos al final lo que te demuestran es que si en España la participación supera el 70%, Abascal nada tiene que hacer", ha señalado.