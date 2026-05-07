Sémper defiende el "plan" migratorio del PP: "Garantizar la regulación ordenada y legal, y el control en las fronteras"

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). Sémper se ha reincor - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que su partido tiene un "plan" ante el fenómeno migratorio: "Que venga a España el que venga a trabajar o con posibilidad real de trabajar, es decir, garantizar la regulación ordenada y legal, por lo tanto, control en las fronteras".

Así lo ha expresado el portavoz nacional de los 'populares' en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, a ser preguntado por la regularización extraordinaria de migrantes en marcha.

"Nosotros, a nuestra izquierda, tenemos quien dice: 'oiga no, la inmigración descontrolada, puertas abiertas, no genera ningún impacto ni económico ni social'. Y a nuestra derecha tenemos una propuesta que dice: 'no, muros muy altos para que no venga nadie y los que están que se vayan'", ha razonado Sémper.

En este sentido, el dirigente 'popular' sostiene que "unos y otros se equivocan" y ha defendido que "hay propuestas sensatas y razonables que significan": "Oiga, que venga a España el que venga a trabajar o con posibilidad real de trabajar, es decir, garantizar la regulación ordenada y legal, por lo tanto, control en las fronteras".

El portavoz nacional del PP ha argumentado que su propuesta "es una manera también de garantizar que quien viene a este país no esté condenado a la indigencia".