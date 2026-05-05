El Senado insta al Gobierno a reforzar medios humanos y materiales en Ceuta ante la "presión migratoria existente"

Archivo - Varias personas salen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, a 24 de febrero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha aprobado este martes una moción del PP en la que insta al Gobierno a reforzar "de forma urgente" medios humanos y materiales en Ceuta ante la "presión migratoria existente".

En concreto, los 'populares' llaman a reforzar "de forma urgente" los medios humanos y materiales en Ceuta, para lo que propone incrementar las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, así como los medios marítimos y de control del perímetro fronterizo, con el fin de adecuar la capacidad operativa a la "presión migratoria existente".

Asimismo, el PP propone en la iniciativa aprobar, "con carácter urgente", un plan específico para Ceuta que incluya medidas estructurales en materia de seguridad, acogida y coordinación administrativa, en atención a su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea.

Igualmente, aboga por establecer un sistema "permanente y automático" de traslados a la Península cuando se supere la capacidad de acogida de la ciudad, "evitando situaciones de saturación y garantizando una gestión equilibrada del fenómeno migratorio".

También apuesta por "mejorar" la transparencia y medición de los flujos migratorios, para lo que pide incorporar a las estadísticas oficiales los intentos de entrada y los rechazos en frontera, por vía marítima y terrestre, con el objetivo de disponer de una evaluación "real" de la presión migratoria.

Finalmente, exige garantizar una financiación "suficiente y estable" para Ceuta, "que permita hacer frente al impacto de la presión migratoria en los servicios públicos, especialmente en materia de atención social, seguridad y atención a menores".